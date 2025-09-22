"L’année de la veuve", un film tchèque sur la reconstruction de soi après le deuil

Le film "L'année de la veuve" de la réalisatrice tchèque Veronika Lišková a été projeté, jeudi, dans le cadre de la compétition officielle des longs métrages de la 18ᵉ édition du Festival international du film de femmes de Salé.



Après la détérioration fatale de la santé de son mari, Petra, dans la quarantaine, devient veuve. Elle doit, dès lors, affronter l'épreuve du deuil et de la reconstruction, le tout au milieu d'une multitude de défis sociaux et émotionnels.



Le long métrage de 108 minutes aborde ainsi le sujet du deuil et du chagrin d'un point de vue à la fois personnel et global. L'héroïne, Petra, devra éprouver les conflits aussi bien internes qu'externes après la perte de son partenaire de vie.



A travers un style dramatique délicat mêlant réalisme et récit émotionnel, le film tend à exposer de manière méticuleuse les détails quotidiens qui composent l'expérience de la veuve, permettant, de ce fait, au spectateur de vivre avec elle les étapes du deuil, de la perte, mais aussi de l'adaptation.



Dans une déclaration à la MAP, la réalisatrice a souligné que l'œuvre aborde un thème universel, tout en soulevant des questions sur la manière dont le public, de différents horizons culturels et religieux, interagira avec l'histoire.



"Il est important d'ouvrir le débat sur le deuil et la mort et de mettre en lumière le parcours émotionnel d'une femme en deuil, reflétant une expérience personnelle mais avec des dimensions universelles avec lesquelles tout destinataire peut sympathiser", a-t-elle estimé.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival international du film de femmes de Salé, organisé du 22 au 27 septembre par l’Association Bouregreg, constitue l'occasion de soutenir les efforts visant à améliorer la condition des femmes, à changer les stéréotypes et à s'ouvrir aux expériences cinématographiques d'autres sociétés, ainsi qu'à échanger des expériences et des idées entre les cinéastes.