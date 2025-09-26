Le gouvernement US annonce qu’il encourage les investissements américains dans les provinces du Sud

Dans le sillage de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara


Vendredi 26 Septembre 2025

Le gouvernement US annonce qu’il encourage les investissements américains dans les provinces du Sud
Le secrétaire d'Etat américain adjoint, Christopher Landau, a annoncé que, dans le sillage de la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement US a décidé d’encourager les investissements américains dans les provinces du Sud du Royaume.

"Les Etats-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et dans le cadre des initiatives mondiales de l'administration Trump visant à promouvoir la diplomatie économique et commerciale, nous sommes heureux d'annoncer que nous allons encourager les entreprises américaines qui souhaitent investir dans cette région du Maroc", a souligné M. Landau dans une déclaration à la presse à l’issue d’une entrevue, mercredi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger,   Nasser Bourita.

Le responsable américain a également indiqué avoir abordé avec M. Bourita les relations excellentes et de longue date liant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, soulignant la disposition de l’administration US à œuvrer de concert avec le Maroc en vue de "promouvoir la prospérité, la paix et la stabilité dans la région".


Flux RSS