Les travaux de ce Congrès auront lieu samedi 27 septembre à partir de 16 heures au théâtre Abderrahim Bouabid à Mohammédia
Congrès provincial USFP/Mohammédia
Vendredi 26 Septembre 2025
«Pour une mise à niveau territoriale et développementale globale », tel est le thème choisi pour le 4ème Congrès provincial USFP/Mohammédia qui sera présidé par Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Youssef Aïdi, président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers, et Abdelhamid Jmahri, directeur de publication et de rédaction du quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki.
