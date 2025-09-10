Parution en arabe de "Dramaturgies de plateau"

La version arabe de l’essai "Dramaturgies de plateau" de l’universitaire Anne-Françoise Benhamou, traduite et préfacée par le chercheur marocain Youssef Amfouzâa, a été publiée en marge du 32ᵉ Festival international du théâtre expérimental du Caire (FITEC).



L’ouvrage explore le concept de dramaturgie scénique en tant qu’approche critique et esthétique qui redonne toute son autonomie à l’espace théâtral en tant que plateforme d’expression artistique, affranchie du texte écrit.



Selon cette approche, la scène n’est plus un simple outil de mise en œuvre du texte, mais le cœur même du processus créatif où le corps, le mouvement, le rythme et les rituels deviennent les véritables vecteurs du sens théâtral.



L’ouvrage constitue une contribution majeure à l’élaboration d’une nouvelle conception de la dramaturgie qui dépasse les limites du texte écrit. Cette approche propose une vision novatrice du théâtre, en tant qu’acte de réflexion sur les mondes possibles, à la lumière des profondes mutations que connaît aujourd’hui la pratique théâtrale.



Cet opus s’inscrit dans une série de publications lancées par le festival dans l’objectif de renforcer l’échange de savoirs, de s’ouvrir aux expériences théâtrales internationales et de mettre à la disposition du public des références récentes, capables de nourrir à la fois la recherche critique et la pratique scénique.



Dans une déclaration à la MAP, Youssef Amfouzâa a affirmé que la participation à cet événement constitue une occasion précieuse pour apporter des contributions scientifiques de qualité dans le domaine de la traduction théâtrale, notamment à travers la version arabe de cet ouvrage.



Il a ajouté que ce livre propose une vision renouvelée de la dramaturgie, la considérant non pas comme une simple écriture de textes théâtraux, mais comme une pratique directe sur scène visant à réactualiser les œuvres anciennes afin de les rendre compatibles avec le contexte contemporain.



Le professeur de théâtre et d'arts dramatiques a estimé que cet essai constitue une passerelle entre le patrimoine théâtral ancien et les exigences de l'époque moderne, au service de l'enseignement théâtral et de la recherche universitaire.



L’universitaire française Anne-Françoise Benhamou, qui est également dramaturge‚ travaille et publie notamment sur la mise en scène et la dramaturgie. Elle a été l’une des premières à écrire sur le théâtre de Koltès‚ et n’a cessé de réinterroger cette œuvre au fil des années et des productions scéniques.



Le traducteur de l’ouvrage, Youssef Amfouzâa, est critique théâtral, journaliste culturel et traducteur. Docteur en éducation artistique depuis 2022, il est maître-assistant à la Faculté des langues, arts et sciences humaines relevant de l’Université Hassan Ier de Settat.



Il est l’auteur de plusieurs publications abordant la sémiotique de l’identité ou encore les paradoxes du théâtre moderne. Il a également contribué à de nombreux travaux collectifs et revues scientifiques internationales.