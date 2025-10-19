L’AMCI reçoit la distinction d'excellence technique de la FAO

-
Nasser Bourita : Le Maroc, conformément à la vision de SM le Roi, considère la Russie comme partenaire fiable et constructif
Sergueï Lavrov : La Russie et le Maroc fermement déterminés à renforcer davantage les relations traditionnellement amicales, de confiance et de partenariat stratégique
Le Maroc et la Russie d’accord sur le fait que le droit international ne peut être interprété pour entraver le règlement de la question du Sahara marocain
La Russie salue le rôle de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, pour le règlement pacifique de la question palestinienne
Cette distinction, décernée dans le cadre du Forum mondial de l'alimentation (WFF), traduit la reconnaissance de la FAO de l'engagement constant du Royaume, conformément à la Vision éclairée du Souverain, en faveur du développement et de la promotion de la coopération sud-sud notamment dans les domaines de l’agriculture durable et de la sécurité alimentaire.
Lors de cette cérémonie de remise des certificats de reconnaissance d'excellence, l'AMCI a été récompensée dans la catégorie "Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire" pour son rôle dans le renforcement de la coopération entre les pays du sud et pour son partage actif d'expertise et de solutions innovantes.
L'AMCI œuvre avec ses différents partenaires nationaux et internationaux à renforcer et à promouvoir la coopération sud-sud et triangulaire du Royaume du Maroc, à travers le déploiement de projets de coopération internationale dans divers secteurs prioritaires au service du développement humain durable.
Organisée dans le cadre du 80ème anniversaire de la FAO, cette cérémonie a mis à l'honneur les meilleures pratiques mondiales et l'excellence dans la mise en œuvre de programmes facilitant l'échange de connaissances dans six domaines techniques prioritaires, alignés sur le thème de la Journée mondiale de l'alimentation: "Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleurs".