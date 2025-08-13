Interpellation en Espagne de deux présumés partisans de Daech, en collaboration avec la DGST


Vendredi 22 Août 2025

La police nationale espagnole a annoncé, lundi, l'arrestation en Catalogne de deux individus présumés membres de l’organisation terroriste Daech, lors d'une opération menée en collaboration avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Les suspects, âgés de 24 et 26 ans, ont été arrêtés à Vallfogona de Balaguer, dans le nord-est de l'Espagne, pour leur implication présumée dans des délits de consommation et de diffusion de propagande terroriste et d'incitation à commettre des actes violents, précise la police dans un communiqué.

L’enquête, lancée il y a un an et demi, a révélé que l’un des mis en cause, déjà connu des services de sécurité espagnols, présentait un haut niveau de radicalisation et jouait un rôle actif dans la diffusion de contenus terroristes ainsi que dans le recrutement en vue de la commission d’attentats terroristes, ajoute la même source.

Les deux individus ont été présentés devant le Juge central d’instruction numéro 1, qui a ordonné le placement en détention provisoire du principal suspect.

Un dispositif policier déployé jeudi a permis l’arrestation des deux suspects et la saisie, lors des perquisitions domiciliaires, de divers équipements informatiques qui sont actuellement en cours d’analyse, conclut le communiqué.


