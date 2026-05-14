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Interpellation à Dakhla d’un extrémiste affilié à l'organisation dite "Etat islamique"


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Jeudi 14 Mai 2026

Interpellation à Dakhla d’un extrémiste affilié à l'organisation dite "Etat islamique"
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Les services de la police judiciaire de Dakhla ont procédé, mardi, sur la base d’informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l'interpellation d’un individu extrémiste affilié à l'organisation terroriste dite "Etat islamique", a annoncé le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Cette arrestation s'inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intensives visant à contrer et à neutraliser la menace terroriste qui guette la sécurité du Royaume, ajoute le BCIJ dans un communiqué.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect (22 ans) a manifesté son intention de mettre à exécution des projets terroristes visant à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l’ordre public, note-t-on de même source.
Cette opération sécuritaire a permis la saisie de supports électroniques et de plusieurs armes blanches de différentes tailles ainsi que des tenues paramilitaires.

Le suspect a été placé en garde à vue pour son transfert au BCIJ afin de procéder à l’enquête judiciaire sous la supervision du Parquet chargé des affaires de terrorisme, dans le but de révéler l’ensemble des activités extrémistes qui lui sont attribuées et de déterminer ses éventuels liens avec les différentes organisations terroristes.


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