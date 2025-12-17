Intempéries à Safi : La SRM a mobilisé les ressources nécessaires pour le curage du réseau d’assainissement


Mercredi 17 Décembre 2025

Intempéries à Safi : La SRM a mobilisé les ressources nécessaires pour le curage du réseau d’assainissement
La Société régionale multiservices (SRM) à Safi a mobilisé les ressources et les équipements nécessaires pour le curage du réseau d’assainissement au niveau de la ville, suite aux précipitations exceptionnelles qui se sont abattues dimanche sur cette partie du territoire national, a affirmé lundi le directeur provincial de la société, Mohamed Meziani.

Dans une déclaration à la MAP, M. Meziani a précisé que la SRM a déployé des engins de chargement et des camions de pompage de forte puissance, en plus de faire appel à des renforts en provenance de Marrakech, dans le but d’évacuer les grandes quantités de boue et de drainer les eaux de ruissellement qui ont inondé plusieurs axes routiers et artères de la ville, provoquant l’obstruction des canalisations d’assainissement.
La société veille ainsi à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette situation, a-t-il souligné.

Il est à noter que le bilan des pertes humaines causées par les précipitations orageuses exceptionnelles survenues dimanche soir à Safi, et ayant engendré des crues soudaines et violentes, s’est élevé à 37 victimes, selon les données fournies par les autorités locales.
Les interventions des autorités publiques, des services de la protection civile, des forces de l'ordre et de tous les acteurs impliqués sont toujours en cours, avec des opérations de recherche, de sauvetage et d’assistance à la population sinistrée.


