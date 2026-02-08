Financement participatif destiné à l'habitat : l'encours progresse à 29,7 MMDH en 2025

Le financement participatif destiné à l'habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière (y compris les marges constatées d'avance), a poursuivi sa progression et s'est établi à 29,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, après 24,9 MMDH une année auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Ce financement a enregistré une hausse de 19,3% en glissement annuel, précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".



Par ailleurs, la même source fait savoir que les crédits accordés aux ménages se sont établis à 395,6 MMDH, en augmentation annuelle de 3,6%.

Cette évolution recouvre une progression de 3,3% des prêts à l'habitat et de 5% des crédits à la consommation.