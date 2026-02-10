Reprise des cours à Tanger, M’diq-Fnideq, Al Hoceima et Ouezzane

Les établissements scolaires relevant de la préfecture de Tanger-Assilah et de la province de Fahs-Anjra devaient reprendre les cours en présentiel à partir du 10 février, tandis que cette reprise sera partielle dans les provinces d'Ouezzane et d’Al Hoceima, ainsi que dans la préfecture de M’diq-Fnideq.



A cet égard, les directions provinciales de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports de Tanger-Assilah et de Fahs-Anjra ont annoncé la reprise des cours en présentiel dans tous les établissements scolaires relevant de leur ressort territorial.



De leur côté, les directions provinciales d'Ouezzane et de M’diq-Fnideq ont annoncé la reprise des cours en présentiel dans les établissements situés en milieu urbain, tout en maintenant leur suspension dans ceux situés en milieu rural.



S’agissant de la direction provinciale d’Al Hoceima, il a été décidé de reprendre les cours en présentiel à partir du 10 février, dans les communes d’Al Hoceima, Ajdir, Imzouren, Bni Bouayach, Ait Youssef Ou Ali, Louta, Ait Amrabten, Nekkour, Tifrouine, Chakrane, Izemmouren, Ait Kamra, Rouadi, Bni Hadifa, Zaouiat Sidi Abdelkader, Bni Boufrah, Snada, Bni Gmil et Bni Gmil Maksouline, et de maintenir la suspension des cours dans les autres communes, en raison de la persistance des perturbations météorologiques.



Par ailleurs, les directions provinciales de Tétouan et de Chefchaouen avaient décidé dimanche de suspendre les cours les lundi et mardi, tandis que la direction provinciale de Larache a annoncé la suspension des cours à partir de lundi dans les établissements situés sur le territoire de la commune de Ksar El Kébir, en raison de la situation exceptionnelle résultant de la montée du niveau de l’oued Loukkos.