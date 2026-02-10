Coupe Davis : Défaite de l’équipe du Maroc face à la Colombie

Le Maroc a signé une grande prestation lors des play-offs du groupe mondial I de la Coupe Davis de tennis, qui se sont déroulés les 7 et 8 février à Casablanca, malgré une défaite face à une équipe colombienne expérimentée et mieux classée (1-3).



Le Maroc avait, pourtant, idéalement entamé la rencontre grâce à Reda Bennani (ATP 556), auteur d’une belle performance face à Adria Soriano Barrera (ATP 390) sur le score de 7/6, 7/5, offrant ainsi le premier point à l’équipe nationale, indique, lundi, la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) dans un communiqué.



Dans le deuxième match, Taha Baadi (ATP 582) s’est incliné face à Nicolas Mejia (ATP 169) sur le score de 6/3, 6/2, permettant à la Colombie de revenir à égalité.



Le match de double, particulièrement disputé, a vu la paire marocaine Karim Bennani/ Younes Lalami Laaroussi s’incliner de justesse face à Nicolas Barrientos (86e mondial en double) et Juan Sebastian Gomez (7/6, 7/6).



Lors du 4ème match, Reda Bennani a livré une rencontre intense de plus de 2h30 face au N°1 colombien Nicolas Mejia, s’inclinant après un combat en trois sets : 6/1, 4/6, 6/2, concluant, ainsi, une confrontation engagée et riche en intensité.



Malgré la défaite, l’équipe marocaine, composée de jeunes joueurs sous la houlette de Hicham Arazi, a fait preuve d’un bel esprit de compétition et d’une grande combativité face à une sélection colombienne plus expérimentée, confirmant le potentiel de la nouvelle génération du tennis national, conclut le communiqué.