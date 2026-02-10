Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (1140)

CONTACT
LibéSPort



Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Coupe Davis : Défaite de l’équipe du Maroc face à la Colombie

Mardi 10 Février 2026

Coupe Davis : Défaite de l’équipe du Maroc face à la Colombie
Autres articles
Le Maroc a signé une grande prestation lors des play-offs du groupe mondial I de la Coupe Davis de tennis, qui se sont déroulés les 7 et 8 février à Casablanca, malgré une défaite face à une équipe colombienne expérimentée et mieux classée (1-3).

Le Maroc avait, pourtant, idéalement entamé la rencontre grâce à Reda Bennani (ATP 556), auteur d’une belle performance face à Adria Soriano Barrera (ATP 390) sur le score de 7/6, 7/5, offrant ainsi le premier point à l’équipe nationale, indique, lundi, la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) dans un communiqué.

Dans le deuxième match, Taha Baadi (ATP 582) s’est incliné face à Nicolas Mejia (ATP 169) sur le score de 6/3, 6/2, permettant à la Colombie de revenir à égalité.

Le match de double, particulièrement disputé, a vu la paire marocaine Karim Bennani/ Younes Lalami Laaroussi s’incliner de justesse face à Nicolas Barrientos (86e mondial en double) et Juan Sebastian Gomez (7/6, 7/6).

Lors du 4ème match, Reda Bennani a livré une rencontre intense de plus de 2h30 face au N°1 colombien Nicolas Mejia, s’inclinant après un combat en trois sets : 6/1, 4/6, 6/2, concluant, ainsi, une confrontation engagée et riche en intensité.

Malgré la défaite, l’équipe marocaine, composée de jeunes joueurs sous la houlette de Hicham Arazi, a fait preuve d’un bel esprit de compétition et d’une grande combativité face à une sélection colombienne plus expérimentée, confirmant le potentiel de la nouvelle génération du tennis national, conclut le communiqué.

Libé

Lu 123 fois

Tags : Colombie, Coupe Davis, Défaite, équipe du Maroc

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication