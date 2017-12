Equitation



Le club Etrier de Casablanca B a remporté, dimanche, la 5è édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles, disputée du 15 au 17 décembre au Royal complexe des sports équestres Dar Es Salam à Rabat.

Composé d'Adam Redouane (15 ans) montant "Tahiti de Brondel", Walid Redouane (13 ans) sur "Altesse des ailes", Amine Sajid sur "Deer Hunter" et Abdeslam Bennani Smires sur "Saphir des Chayottes", le club casablancais a terminé leader du classement final avec un sans faute, suivi du club de la Garde Royale (4 points de pénalité) et du Royal club équestre du Détroit (4 points).

Au terme de cette compétition, qui a réuni les huit meilleurs clubs marocains, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, a procédé à la remise de la Coupe du Trône à l'équipe sacrée.

A rappeler que la quatrième édition de la Coupe du Trône a été remportée par l’Ecole Royale de cavalerie.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette prestigieuse compétition sous une fierté et un honneur pour les organisateurs comme pour les cavaliers marocains. Elle a pour objectif principal de valoriser l'esprit d'équipe au sein des clubs nationaux en permettant aux cavaliers de concourir collectivement pour leurs équipes respectives.



Canoë-kayak



L'organisation du prochain championnat d'Afrique de canoë-kayak hommes et dames a été confiée au Maroc, a annoncé samedi soir la Fédération Royale marocaine de canoë-kayak (FRMCK).

La candidature marocaine a été préférée à celle de la Tunisie, a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, le président de la FRMCK, El Mamoun Belabass Alaoui, précisant que les épreuves de slalom et courses en lignes figurent au programme de cette édition en plus des compétitions pour les personnes à besoins spécifiques.

Plus de vingt nations ont confirmé leur participation à cette édition, prévue en septembre 2018 au Lac de Dayet Erroumi à Khémisset, a-t-il affirmé, ajoutant que le championnat sera placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain.

Ce championnat d'Afrique 2018 se jouera simultanément avec le championnat maghrébin de canoë-kayak.