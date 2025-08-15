Incendie maîtrisé à la tour de contrôle de l'aéroport de Zagora


Un incendie qui s'est déclaré, dimanche, au niveau de la tour de contrôle de l’aéroport de Zagora, a été maîtrisé sans faire aucune victime, indique un communiqué de l'Office national des aéroports (ONDA), notant que l'incident n’a eu aucun impact sur les opérations aériennes.

"Le feu s’est déclenché, dimanche 31 août à 20H12 au sein de la tour de contrôle de l’aéroport de Zagora", précise l'ONDA, relevant que "grâce à l’intervention rapide et coordonnée de l’ensemble des équipes de l’aéroport, de l’Office national des aéroports et des sapeurs-pompiers, le feu a été maîtrisé à 21h30, sans qu’aucune victime ne soit à déplorer".

Et de poursuivre que les dispositifs de sécurité ont immédiatement été activés, permettant de contenir et d’éteindre l’incendie dans des délais très courts, tandis que l'Office a immédiatement instauré des mesures organisationnelles et techniques pour garantir le maintien de l’activité et assurer la sécurité des passagers et des usagers.

L'ONDA salue le travail exceptionnel accompli par les équipes mobilisées sur place, qui ont permis de rétablir rapidement la situation et d’assurer la continuité de l’activité aéroportuaire dans les meilleures conditions possibles.
Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de l’incident, conclut la même source.

Situé à 7 km de la ville de Zagora, au cœur de la région du Drâa-Tafilalet, l’aéroport de Zagora dispose d’une aérogare moderne inaugurée en 2019.
Il accueille principalement des vols intérieurs opérés par Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc, reliant Zagora à Casablanca, Ouarzazate et Marrakech.


