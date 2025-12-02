Incendie de Hong Kong : 151 morts, les autorités disent sévir contre les affirmations en ligne non vérifiées


Libé
Mardi 2 Décembre 2025

Autres articles
Les autorités de Hong Kong ont dit lundi prendre les mesures "appropriées" contre ceux qui propagent en ligne des informations non vérifiées sur l'incendie qui a ravagé un complexe résidentiel la semaine passée et dont le bilan a été relevé à 151 morts.

Le sinistre qui s'est déclaré mercredi après-midi dans l' ensemble de huit tours de 31 étages de Wang Fuk Court, dans le district de Tai Po, est l'incendie d'immeuble le plus meurtrier depuis 1980 dans le monde, à l'exclusion de feux survenus dans des nightclubs, des prisons ou des centres commerciaux, d'après des recherches dans la base de données des catastrophes de l'Université de Louvain en Belgique.

"Le nombre de décès confirmés s'élève à 151 à 16H00 (locales, 8H00 GMT). Nous ne pouvons exclure la possibilité que ce chiffre augmente encore", a dit devant la presse un responsable de la police, Tsang Shuk-yin.
Le précédent bilan faisait état de 146 morts.
L'ampleur du drame a causé un choc dans le territoire et suscité des appels à ce que les responsables de la tragédie rendent des comptes.

Le chef de la sécurité du territoire, Chris Tang, interrogé sur des arrestations auxquelles les autorités auraient procédé en lien avec ces appels, a fait état devant la presse de "commentaires inexacts" publiés en ligne dans le seul but de "menacer la sécurité nationale".
"Par conséquent, nous devons prendre les mesures appropriées, y compris des mesures de police", a-t-il ajouté.
Chan Tung, directeur de la police criminelle et de la sécurité de Hong Kong, a déclaré qu'une "enquête approfondie (avait) été immédiatement ouverte pour homicide involontaire" à la suite du drame, ce qui a "conduit à l'arrestation de 13 personnes, 12 hommes et une femme".

Le complexe d'environ 2.000 logements était en cours de rénovation, mais toujours habité.
L'attention s'est concentrée sur l'emploi possible de matériaux inflammables pour la rénovation, comme les filets protégeant de la poussière et de la chute d'objets, et l'usage, commun à Hong Kong, de bambou pour les échafaudages.

"La police a collecté des échantillons de filets à 20 endroits différents du complexe de Wang Fuk Court au cours des deux derniers jours. Parmi ces échantillons, ceux prélevés à sept endroits différents, aux étages supérieurs, intermédiaires et inférieurs de quatre bâtiments, ne répondaient pas aux normes de résistance au feu", a déclaré un responsable du gouvernement de Hong Kong, Eric Chan.


Lu 62 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS