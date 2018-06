Hommage posthume aux frères Azeddine et Badreddine Najib

En marge du tournoi ramadanesque de football en salle organisé conjointement par la commune de la Ménara, l’Association marocaine de la presse sportive (AMPS), section de Marrakech et le collectif des associations sportives de la ville, un hommage posthume a été rendu aux frères Badreddine et Azeddine Najib, deux confrères qui ont beaucoup donné à la presse locale et nationale.

Ont pris part à cet événement sportif, en plus des équipes représentant toutes les communes de la ville ocre, des joueurs évoluant au sein de clubs nationaux ainsi que d’anciens joueurs connus pour leur participation aux différentes manifestations sportives à caractère caritatif.

Le tournoi, dans sa septième édition et qui fut organisé à la salle Zerktouni, a été remporté par l’équipe Achorouk, représentant la commune d’El Mhamid.

A signaler qu’en levée de rideau de la finale, une rencontre amicale a opposé l’équipe de l’Association marocaine de la presse sportive, section Marrakech, aux anciens joueurs du KACM.

Au terme de cette manifestation et avant la séance de remise des prix, plusieurs personnalités sportives de la ville ont pris la parole pour rendre hommage aux défunts, louant leur contribution dans l’épanouissement du sport aux niveaux local et national.

Dans ce sens, Abderrahman Draiss, président de la section de l’AMPS de Marrakech, a évoqué dans son allocution les qualités des deux frères Najib, soulignant qu’ils resteront à jamais présents dans la mémoire de tous ceux qui les ont côtoyés.

A noter qu’en plus de sa collaboration avec plusieurs journaux nationaux en langue française, Azeddine Najib a écrit à plusieurs reprises dans les colonnes de Libération.