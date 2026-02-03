Hicham Balaoui s’entretient avec le ministre français de la Justice

Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, Hicham Balaoui, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, en visite dans le Royaume, axés sur le renforcement des relations de coopération judiciaire et l’échange d’expertises.



Cette entrevue a permis aux deux parties d’explorer les moyens de développer les mécanismes de coopération internationale dans les domaines d'intérêt commun, notamment en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière et organisée.



La réunion a été également l'occasion de passer en revue les nouveautés législatives introduites par le nouveau Code de procédure pénale, en particulier dans les domaines des techniques spéciales d’enquête et de la coopération internationale en matière pénale.



Les deux parties ont mis l'accent sur l’importance du partage des expériences et des expertises dans les domaines relevant des attributions du Ministère public, à travers l’échange d’informations et de visites, ainsi que la tenue de conférences et de sessions de formation visant à renforcer les capacités des magistrats du Ministère public en matière de justice pénale.



Elles ont aussi salué le niveau de coopération existant entre les deux pays, soulignant l’importance de poursuivre la coordination et le travail conjoint de manière à servir les intérêts communs et à contribuer à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Cette rencontre témoigne de la volonté de la présidence du Ministère public de renforcer ses partenariats internationaux, dans le cadre de sa politique d’ouverture et de coopération.