Hervé Renard a arrêté sa liste des 23 en partance pour la Coupe du monde

Le sélectionneur national Hervé Renard vient d’arrêter la liste des 23 joueurs en partance pour le Mondial russe qui débutera le 14 juin. Une liste qui comporte une petite surprise avec l’écartement du Rajaoui Badr Benoun qui faisait partie au départ des 26 partants, au moment où le réserviste Walid Al Hajam devra rester avec le groupe sans pour autant intégrer la liste définitive.

A propos de l’éloignement de Badr Benoun, dans une vidéo diffusée sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, Hervé Renard a affirmé qu’il a fait le choix d’avoir trois défenseurs centraux en plus d’un joueur polyvalent, en l’occurrence Youssef Aït Benaceur. Et d’ajouter que cette option lui a permis de bénéficier d’un attaquant de plus, Ennsiri, qui peut fournir beaucoup d’efforts, défendre en fin de match quand l’abnégation et le sacrifice sont fortement recommandés.

Hormis Benoun, le jeune joueur de l’Ajax Amsterdam, Noussir Mezraoui n’a pas été retenu lui aussi, mais ils ne sont pas exclus pour autant. Jusqu’au 14 juin et comme le stipule le règlement de la FIFA, la liste finale pourrait connaître l’ajout de l’un de ces réservistes en cas de blessure d’un joueur des 23 choisis.

En tout cas, coup dur donc pour les trois joueurs non retenus, particulièrement le sociétaire des Verts qui tombe de la liste des 23 et voit son rêve s’évaporer contrairement à ses deux autres compères, Ahmed Reda Tagnaouti et Ayoub El Kaabi, à qui échoira l’honneur de représenter le championnat national aux phases finales de la Coupe du monde.

Pour Hervé Renard, le choix a été difficile sauf qu’il faut le faire en son âme et conscience, tout en donnant des explications rationnelles aux joueurs. Car, d’après le sélectionneur national, c’est l’intérêt général et le collectif qui doivent primer. Il faut avoir un groupe équilibré, avec des éléments susceptibles d’être polyvalents, capables de parer à toute éventualité dans la compétition, dixit Ranard.

Par ailleurs, lors de la conférence de presse qui a précédé le match amical entre le Maroc et la Slovaquie, Hervé Renard a tenu, dimanche au stade de Genève, à parler de la blessure de l’international marocain Nabil Dirar qui ne devrait pas susciter une grande inquiétude. "Dirar a eu une petite alerte au mollet et il ne sert à rien de prendre des risques inutiles. On est à dix jours de la compétition et il ne faut pas griller ses atouts", a indiqué Renard. Avant de préciser que "c'est juste de la prévention pour qu'on soit en possession de toutes nos forces le jour J". "Il vaut mieux lui laisser quelques jours de repos, ne pas le faire jouer contre la Slovaquie pour qu'on soit sûr de pouvoir le récupérer assez rapidement", rapporte la MAP.

Pour rappel, le Onze national devrait poursuivre son stage du côté de Crans Montana en Suisse avant de se rendre à Tallinn pour se mesurer le 9 de ce mois, pour le compte d’un troisième match amical, à l’équipe d’Estonie.

Après cet ultime match test, la sélection marocaine regagnera le 10 juin la ville russe de Voronej pour poursuivre sa préparation en perspective de son premier match de poule face à l’Iran, considéré comme une finale ouvrant la voie au second tour. Ce match aura lieu le 15 juin du côté de Saint-Pétersbourg, alors que le second est prévu cinq jours plus tard (20 juin) à Moscou contre le Portugal et le troisième (25 juin) sera contre l’Espagne à Kaliningrad.