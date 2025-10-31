Gerard Philippeaux : La région du Sahara marocain offre des opportunités d’investissement énormes

-
"Nous œuvrons à inciter nos investisseurs et hommes d'affaires à investir au Sahara marocain, qui offre d’énormes opportunités d’investissement dans divers secteurs", a souligné M. Philippeaux dans une déclaration à la MAP, à l’issue d’une rencontre avec une délégation économique marocaine.
Le directeur du Consortium, principal interlocuteur du comté de Miami-Dade auprès des gouvernements étrangers, a relevé à cet égard que le Maroc ne cesse de renforcer sa place en tant que "plaque tournante régionale du commerce international et porte d’entrée vers le continent africain".
Il a cité, à ce propos, les grands chantiers d’infrastructures logistiques mis en place par le Royaume au cours des dernières années, dont le complexe portuaire Tanger-Med, "le plus grand port d'Afrique et un acteur majeur du transport maritime mondial".
La délégation marocaine, composée notamment de responsables de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), du Centre régional d’investissement et d’hommes d’affaires, a tenu, mardi à Miami, une réunion avec les dirigeants du World Trade Center Miami et du Consortium international du commerce du comté de Miami-Dade, axée sur la promotion des produits "Made in Morocco" aux Etats-Unis.
Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de la consule générale du Maroc à Miami, Chafika El Habti, la délégation, conduite par le président de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a passé en revue les efforts déployés par la CCIS-CS pour accompagner l’internationalisation des marques marocaines et dynamiser les exportations des produits fabriqués au Maroc.