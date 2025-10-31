Gerard Philippeaux : La région du Sahara marocain offre des opportunités d’investissement énormes


Libé
Vendredi 31 Octobre 2025

Gerard Philippeaux : La région du Sahara marocain offre des opportunités d’investissement énormes
Autres articles
La région du Sahara marocain offre des opportunités d’investissement "énormes" pour les entreprises américaines dans divers secteurs, a affirmé, mardi à Miami, Gerard Philippeaux, directeur exécutif du Consortium international du commerce du comté de Miami-Dade (Floride).

"Nous œuvrons à inciter nos investisseurs et hommes d'affaires à investir au Sahara marocain, qui offre d’énormes opportunités d’investissement dans divers secteurs", a souligné M. Philippeaux dans une déclaration à la MAP, à l’issue d’une rencontre avec une délégation économique marocaine.

Le directeur du Consortium, principal interlocuteur du comté de Miami-Dade auprès des gouvernements étrangers, a relevé à cet égard que le Maroc ne cesse de renforcer sa place en tant que "plaque tournante régionale du commerce international et porte d’entrée vers le continent africain".

Il a cité, à ce propos, les grands chantiers d’infrastructures logistiques mis en place par le Royaume au cours des dernières années, dont le complexe portuaire Tanger-Med, "le plus grand port d'Afrique et un acteur majeur du transport maritime mondial".

La délégation marocaine, composée notamment de responsables de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), du Centre régional d’investissement et d’hommes d’affaires, a tenu, mardi à Miami, une réunion avec les dirigeants du World Trade Center Miami et du Consortium international du commerce du comté de Miami-Dade, axée sur la promotion des produits "Made in Morocco" aux Etats-Unis.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de la consule générale du Maroc à Miami, Chafika El Habti, la délégation, conduite par le président de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a passé en revue les efforts déployés par la CCIS-CS pour accompagner l’internationalisation des marques marocaines et dynamiser les exportations des produits fabriqués au Maroc.


Lu 107 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS