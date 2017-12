Fortunes diverses pour le HUSA et le RAC

Le HUSA s'est imposé à domicile face au FUS (2-1), dimanche lors d’un match comptant pour la onzième journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Grand stade de la capitale du Souss.

Youssef Belammari n'a eu besoin que de quatre minutes pour donner l’avantage aux Fussistes, avant que Jalal Daoudi (45è+2) du point de penalty ne remette les pendules à l’heure. Badr Kachani (79è) a donné la victoire et les trois points aux leaders du Botola. Cette victoire permet au Hassania d'Agadir de terminer la journée en tête du classement avec 22 points, devant le Difaâ d'El Jadida (17 points) qui jouera ultérieurement face au Raja de Casablanca (15 points). Le FUS (14 points) stagne à la huitième position, aux côtés de son voisin l'AS FAR.

Dans l’autre match disputé dimanche, le CRA a battu le RAC sur le score de 1 à 0. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Youssef Ben Ali (23e).

Au classement, le CRA grimpe à la 3e place aux côtés du Kawkab de Marrakech (16 pts). Le RAC est toujours avant-dernier.



Résultats avec buteurs

OCK : 1 Adam Ennafti à la (37è).

MAT : 0.



IRT : 1 Yassine Labhiri (43è).

RCOZ : 0.



OCS: 1 Hamza Khabba (61è).

CAK: 1 Saer Sene (34è).



RAC: 0.

CRA: 1 Youssef Ben Ali (23è).



HUSA: 2 Jalal Daoudi (45è+2, pen), Badr Kachani (79è).

FUS : 1 Youssef Belammari (4è) .

Reportés : KACM-WAC, ASFAR-RSB et RCA-DHJ