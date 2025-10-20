Fin des travaux du colloque 2025 du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire

Les travaux du colloque 2025 du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ) ont pris fin, vendredi à Marrakech, après deux jours de partage et d’échange autour de thématiques touchant l’indépendance de la justice et la place de l’éthique dans le domaine judiciaire.



Placé sous le thème "Le Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire : bilan et perspectives", ce conclave a réuni des représentants des conseils supérieurs de la magistrature de 14 pays membres du réseau et de trois conseils supérieurs en qualité d'observateurs, ainsi que des représentants d'organisations internationales francophones, des experts-juristes, des chercheurs et des praticiens issus des milieux universitaires et judiciaires.



Intervenant à la cérémonie de clôture de cette rencontre, le Premier président de la Cour de cassation, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, a tenu à exprimer sa grande gratitude et satisfaction pour la qualité des interventions et l’esprit de collaboration et d’amitié sincère qui a animé les échanges.



"Ces deux journées ont été le témoignage de la force des liens qui nous unissent pour les valeurs d’indépendance de la justice, d’éthique et de confiance citoyenne", a-t-il ajouté.

"En partageant nos expériences et en s’inspirant des bonnes pratiques de chacun, nous pouvons imaginer des solutions innovatrices pour répondre aux besoins des justiciables", a dit M. Abdennabaoui, relevant que "notre coopération demeure un pilier essentiel et génératrice d'enrichissement mutuel au service de l’idéal de la justice qui nous rassemble et qui trouve sa noble expression dans la confiance des justiciables".



Le Premier président de la Cour de cassation de la République française et président du RFCMJ, Christophe Soulard, s’est, quant à lui, félicité de la qualité des tables rondes et des échanges informels, qui sont aussi des moments importants de nature à nouer des collaborations entre les conseils de la magistrature judiciaire des pays membres du réseau.



"La célébration du 10ème anniversaire du réseau a été un moment important d’autant plus qu’elle a permis d'évaluer les réalisations au cours des dix dernières années, mais aussi d'approfondir la réflexion sur les perspectives et les orientations futures du réseau", a-t-il relevé.



De son côté, Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation de la République française, qui assure également la fonction de président du RFCMJ aux côtés de M. Soulard, a relevé que cette rencontre a réussi à créer des liens forts entre participants à travers les échanges, les moments de convivialité et les visites culturelles.



"Le RFCMJ est plus utile que jamais notamment en ces temps troublés que nous vivons, où les +digues+, qui protègent nos Etats de droit, les institutions et l’indépendance judiciaires, font l’objet d’attaques actuellement dans de nombreux pays", a-t-il soutenu, indiquant que "pour contenir ces assauts, nous avons besoin de cette solidarité et des forces des liens et de ces échanges".



Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général du réseau, André Ouimet, a remercié le CSPJ pour la réussite de ce colloque à tous les plans, précisant que cette rencontre "n’est pas une fin mais un début d’échanges d’informations et de bonnes pratiques sur l’indépendance de la magistrature et les questions liées à l’éthique et la déontologie judiciaire".



Créé en 2014, le Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire, qui compte actuellement 23 conseils supérieurs judiciaires, constitue une plateforme idéale pour le dialogue, l'échange d'expériences et la promotion des valeurs universelles d'indépendance, d'intégrité et d'éthique judiciaire.