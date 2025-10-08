Fès, symbole d’un renouveau ittihadi et d’une confiance retrouvée

A Fès, la politique a retrouvé son souffle. Entre ferveur populaire et clarté du message, l’Union socialiste des forces populaires a démontré que la fidélité à un idéal demeure le moteur le plus sûr du renouveau démocratique. Le congrès provincial tenu dans la capitale spirituelle du Royaume n’a pas seulement renouvelé des structures organisationnelles ; il a ravivé une espérance nationale, celle d’une gauche consciente de sa responsabilité historique et engagée dans l’avenir du pays.



Fès redonne souffle et sens à la gauche marocaine



Ce qui s’est passé à Fès dépasse largement le cadre administratif ou interne du parti. C’est un acte politique fort, un moment de vérité où la mémoire militante et la vision d’avenir se sont rejointes. Les militantes et militants ont rappelé que l’Union socialiste n’est pas un parti parmi d’autres, mais une école du patriotisme, une conscience vivante du progrès et de la justice sociale.



Fès a offert au Maroc une leçon de cohérence et de conviction : celle d’un parti qui sait conjuguer fidélité à son histoire et ouverture sur la modernité. L’ambiance militante et la présence populaire ont rappelé que l’Union socialiste n’est pas un vestige du passé mais un acteur essentiel du présent, capable de transformer la ferveur citoyenne en force politique.



L’Union socialiste, une alternative crédible face au vide gouvernemental



Dans un contexte où la défiance envers la politique s’installe et où la désillusion gagne les citoyens, la mobilisation populaire observée à Fès agit comme un signal fort. Les Marocains n’ont pas tourné le dos à la politique ; ils réclament qu’elle retrouve son sens. Ils ne rejettent pas l’action publique, mais refusent la superficialité et les promesses recyclées.



L’Union socialiste, fidèle à son identité et à son héritage, continue de parler le langage du réel : celui du travail, de la proximité et de la vérité. Face à une majorité gouvernementale enfermée dans des justifications sans portée et des effets d’annonce déconnectés du quotidien, le parti de la rose choisit d’agir plutôt que de réagir. Il dialogue là où d’autres se contentent de communiquer, il construit là où d’autres commentent. Cette attitude donne à la politique sa noblesse, à la démocratie sa vitalité, et au citoyen sa place au centre du projet national.



Par son enracinement territorial, sa lucidité critique et sa constance idéologique, l’Union socialiste se positionne comme la seule force capable d’offrir une alternative responsable et crédible. Elle incarne une opposition constructive, ancrée dans les valeurs de justice, de solidarité et de progrès humain.



Le renouveau ittihadi, une promesse d’avenir pour un Maroc juste et solidaire



Le congrès de Fès n’a pas seulement consolidé les structures du parti ; il a ravivé un idéal collectif. Dans les regards des militantes, des jeunes, des cadres et des anciens, se lisait la même conviction : le Maroc a besoin d’une gauche lucide, responsable et courageuse. La présence active des femmes et des jeunes a donné à cette rencontre une tonalité d’avenir, prouvant que le renouveau ittihadi s’écrit désormais au féminin et au pluriel.



Ce mouvement, qui s’exprime à travers Fès, dépasse la dimension locale pour devenir une métaphore nationale : celle d’un Maroc qui croit encore à la transformation par la réflexion, l’unité et l’action. En renouant avec ses valeurs fondatrices, l’Union socialiste a rappelé que la gauche n’est pas une nostalgie mais une promesse.



Ce congrès restera dans l’histoire comme un moment où la politique a repris son humanité, où le militantisme a retrouvé sa dignité et où la confiance a recommencé à circuler entre les citoyens et leurs représentants. Dans un contexte national marqué par l’incertitude, Fès s’est imposée comme un espace de clarté et de sens.



Là où certains cultivent la peur ou la résignation, l’Union socialiste continue de semer l’espérance. En redonnant la parole aux citoyens et en réaffirmant son ancrage dans les réalités du pays, le parti prouve qu’une autre manière de faire de la politique est possible : une manière exigeante, sincère et profondément humaine. Fès a parlé, et dans sa voix résonne celle d’un Maroc qui veut croire encore à la possibilité d’un avenir juste, libre et solidaire.



Par Mohamed Assouali et Abdeslam Moussaoui