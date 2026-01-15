Driss Lachguar préside la commémoration du Nouvel An amazigh 2976 à Casablanca

Le secrétariat provincial de l’Union socialiste des forces populaires à la préfecture de Hay Hassani, a organisé, sous la houlette du secrétariat régional du parti à Casablanca-Settat, une cérémonie de commémoration du Nouvel An amazigh 2976 avec la présence du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, qui a mis en avant que « cet événement constitue une nouvelle naissance de la commémoration », tout en exprimant l’espoir que cela s’élève au niveau des festivités manifestées à l’occasion de l’avènement du Héjir et du Nouvel An.



Là-dessus le dirigeant ittihadi a souligné qu’il s’agit là d’un grand acquis culturel et civilisationnel initié, par ailleurs, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de même qu’il a exprimé ses meilleurs vœux au Souverain et au peuple marocain.



Par ailleurs, Driss Lachguar a enchaîné en mettant en avant que « cette initiative prise par l’ensemble des Ittihadis casablancais vient poser les fondements d’un rituel partisan positif, incitant les différents sièges et directions régionales du parti à préparer la commémoration de cet événement national à travers toutes les régions du Royaume ».



D’autre part, les directions régionale et provinciale du parti des forces populaires de Hay Hassani, en organisant ces festivités de commémoration du Nouvel An amazigh 2976, mettent en relief que cet événement culturel et artistique vient consacrer l’adhésion du parti à toutes les démarches confortant la diversité culturelle et linguistique, en tenant bien compte du fait que cela s’insère dans les fondements de l’identité nationale et constitue l’un des leviers essentiels du développement et de la démocratie culturelle.



Par ailleurs, ces festivités ont été marquées par la participation de nombre d’artistes et d’acteurs de culture, notamment les stars de la comédie amazighe Ahmed Bitnama et Mohamed Abou Dhark, outre les prestations présentées par Yacine Al Aâref Billah et Saïda Mendili.

Le programme s’est également distingué par une prestation musicale accompagnée par la direction de l’orchestre chapeauté par Hassan Baâmrani…



