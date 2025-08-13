Fès: Les piscines privées pour fuir la chaleur de l'été

Pour faire face aux températures record de l'été, les Fassis affluent vers les piscines et les complexes touristiques privés situés en périphérie de la capitale spirituelle.



Dans l'un de ces complexes, niché au cœur de la forêt d’Aïn Chkef, les rires des enfants résonnaient, de par un jour d’août, à travers les allées ombragées de cet espace forestier unique. Certains dévalent les toboggans avec excitation, d’autres profitent d’un moment de baignade avec leurs parents, sous la surveillance attentive des maîtres-nageurs.



A l’ombre des arbres, des familles savourent la quiétude des lieux, pendant que d’autres se retrouvent autour de boissons fraîches en terrasse, bercées par une ambiance musicale et conviviale.



Par sa verdure et la douceur de son climat, la forêt périurbaine d’Aïn Chkef demeure un refuge prisé par les habitants de Fès et des environs. Au fil des journées estivales, le site d’Aïn Chkef attire aussi bien les habitants de la ville que les MRE de passage, désireux d’offrir à leurs enfants une expérience de vacances loin des écrans et des espaces confinés. Le mélange des générations crée une ambiance chaleureuse où jeunes et moins jeunes partagent la même passion pour l’eau et la nature.



Dans une déclaration à la MAP, Hakim Ibn Sellam, responsable de ce complexe a souligné que la période estivale constitue une occasion pour renforcer et améliorer en permanence les services et les équipements offerts, afin de garantir aux visiteurs un cadre agréable et sécurisé leur permettant de profiter pleinement de leur séjour.

Il a ajouté que l’objectif est d’accueillir les estivants en leur offrant des vacances de qualité avec une large gamme d’activités ludiques et de divertissement.



«Je viens chaque été dans ce complexe en famille. Mes enfants aiment ce lieu pour les nombreuses activités proposées et son ambiance agréable», a confié à la MAP Mohamed, un Marocain résidant en France.



Imane, une fillette habituée du site exprime, elle aussi, sa joie de passer quelques moments en famille dans ce complexe. «J’adore cet endroit et je m’amuse beaucoup», a-t-elle dit.

A une quinzaine de kilomètres de Fès, la piscine de Sidi Harazem attire, elle aussi, de nombreux visiteurs. Dans une atmosphère familiale et décontractée, les touristes viennent profiter de la fraîcheur de ses bassins et de l’ombre de ses jardins.



«J’ai choisi Sidi Harazem pour m’éloigner du brouhaha des villes et des plages bondées. Le climat sec me fait du bien et l’eau de la source est excellente pour la santé, elle a même des vertus thérapeutiques», se réjouit Ahmed, un Tangérois venu en famille pour passer quelques jours dans cette localité, réputée pour son eau de source.

Dans les allées attenantes, les visiteurs s’attablent aux cafés ombragés, dégustent des tajines et profitent d’un cadre propice au ressourcement.



Avec ses ruelles calmes et son atmosphère apaisante, Sidi Harazem offre une parenthèse de sérénité. Certains visiteurs prolongent leur séjour dans les petites auberges locales, profitant de soirées douces animées par la brise estivale, loin du tumulte des grandes villes.



Par Mehdi Nouri (MAP)