Entretien téléphonique entre Nasser Bourita et Sergueï Lavrov


Jeudi 11 Septembre 2025

Entretien téléphonique entre Nasser Bourita et Sergueï Lavrov
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu, mardi, un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Sergueï Lavrov.

Cet entretien avait pour objet de poursuivre et de consolider le dialogue politique et les relations traditionnellement amicales entre les deux pays.

Les deux ministres se sont félicités des progrès significatifs réalisés dans les relations bilatérales, sous l’impulsion conjointe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie.

A l’occasion de la visite effectuée par Sa Majesté le Roi à Moscou en 2016, un Partenariat Stratégique Approfondi avait été conclu entre les deux pays.

Dans cet esprit, M. Bourita et M. Lavrov ont relevé la nécessité de poursuivre le travail accompli depuis 2016 et de l’approfondir sur tous les sujets d’intérêt commun.
Les prochaines échéances bilatérales ont été évoquées, en particulier les préparatifs en cours de la VIIIème Commission Mixte.

Les deux ministres ont également évoqué les questions d’ordre régional et international et ont convenu de poursuivre le dialogue politique entre les deux pays dans un esprit constructif et de respect mutuel.


