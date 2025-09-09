En tant qu’opposition responsable et patriotique, nous sommes et serons toujours du côté de la vérité et de la justice

Poursuivant le grand chantier structurel et organisationnel des instances nationales, provinciales et locales à travers l’ensemble des régions et provinces du pays avec détermination, mû par le sens de la responsabilité, du dévouement militant de l’ensemble des composantes du parti des forces populaires, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a présidé les travaux du 4ème Congrès provincial USFP/Sidi Kacem, mardi 9 septembre 2025 dans la salle Zoulekha de la commune de Mechra Belksiri.



Dans son allocution inaugurale de ces travaux placés sous le thème : « Une lutte permanente pour un développement spatial, juste et équitable dans la province », le dirigeant ittihadi a, de prime abord, condamné, avec grande virulence, l’agression israélienne perpétrée au Qatar, mettant l’accent sur la récidive de l’arrogance sioniste ciblant cette fois des citoyens du Qatar, pays frère, qui plus est, s’étaient réunis pour discuter la proposition et les moyens de conclure un cessez-le-feu en mettant un terme à cette ignoble guerre agressant, au quotidien la population de la Bande de Gaza.



Le Premier secrétaire du parti des forces populaires a mis l’accent sur la solidarité inébranlable liant les Ittihadies et Ittihadis au peuple palestinien frère face au génocide sioniste continu manifesté par les tueries répétitives, l’affamation de la population gazaouie, en particulier les enfants, orchestrées par le gouvernement de l’Etat d’Israël allant jusqu’à l’arrogance en attaquant un pays lointain sans aucune justification acceptable.

Dans cette veine le premier responsable de l’USFP n’a pas manqué de saluer la résistance du peuple palestinien dans ce contexte incongru et ignoble.



Par ailleurs, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires a évoqué le long processus militant mené par les différentes composantes ittihadies dans la province de Sidi Kacem, rendant un vibrant hommage au processus ittihadi des Ittihadies et Ittihadis de la province de Sidi Kacem précisant que « nous ne pouvons oublier cette femme ittihadie ayant été le modèle en tant que première ittihadie à présider une municipalité au Maroc, en l’occurrence Zineb Bennani qui fut l’unique femme présidente dans notre pays à superviser la gestion communale de la ville de Sidi Kacem dans des conditions très difficiles, notamment au cours des années de plomb dans les années 70 ».



Driss Lachguar a, là-dessus, indiqué que nombre d’Ittihadis, reviennent à la mémoire collective du parti « ayant eu l’honneur de présider les travaux du précédent congrès provincial de Sidi Kacem et ayant été honoré par la rencontre avec les militants ittihadis dans les locaux de l’USFP de même que dans leurs domiciles… Je ne peux ne pas rendre hommage, dans cette veine, à l’action militante déployée par la famille de feu Haj Bouselhem Souiket … Cela me conduit à avoir en mémoire les multiples réunions et décisions discutées et prises lors de visites effectuées en compagnie de feu Abdelouahed Radi ou de Mohamed El Yazeghi, le fait que tous les dirigeants de l’USFP tenaient à se rendre au domicile de Souiket… ».



D’autre part, le dirigeant du parti des forces populaires a enchaîné en soulignant que cette rencontre dans cette province est dédiée à la mise en valeur de la grandeur de ses acteurs politiques en actant une réelle représentativité au sein des conseils locaux mais également dans l’institution parlementaire… en ajoutant que cela se concrétise d’ores et déjà grâce aux efforts déployés par Mohamed Lâasel qui demeure attaché au référentiel de l’USFP et à ses valeurs intrinsèques.



Là-dessus, Driss Lachguar a mis en avant que la ville de Sidi Kacem jouit de l’opportunité de se situer sur l’axe ferroviaire reliant Casablanca et Rabat et atteignant Tanger et bénéficie de disponibilités hydriques suffisantes de même que cette province se situe à proximité de la ville de Kénitra avec sa zone industrielle…



Le Premier secrétaire du parti des forces populaires a, par ailleurs, appelé à la réalisation de la justice sociale, de l’équité dans la région, et à l’amélioration des infrastructures et de la disponibilité des services sociaux au profit des habitants de Sidi Kacem et des communes avoisinantes. « Cela nous conduit, dans cette veine, à nous interroger au sujet du droit des enfants de Sidi Kacem à la justice spatiale quant à la distribution de toutes ces richesses » a-t-il martelé en soulignant que cette situation est « inacceptable », notamment du fait que cette province se trouve également à proximité de Larache et des villes du Nord bénéficiant du privilège du progrès et du développement…



A cet égard, le dirigeant ittihadi a déploré le fait que bien que les villes de Sidi Slimane et Sidi Kacem se caractérisent par une grande densité démographique, elles subissent l’injustice de l’isolement.



« Où en est leur droit à l’autoroute, aux terrains sportifs, au train rapide atteignant Marrakech…Il est indispensable d’asseoir une justice spatiale et une réelle équité pour ces provinces », a-t-il clamé.



Driss Lachguar s’est dit, tout de même, satisfait de la stratégie de développement suivie par notre pays, tout en soulignant que cela résulte de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui veille assidument à sa concrétisation (…)



Il a ajouté que cette stratégie englobe intrinsèquement la question de l’intégrité territoriale. A cet égard, a-t-il mis en avant, les résultats son édifiants, notamment en évoquant le soutien international toujours grandissant au plan d’autonomie proposé par le Royaume et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Et de conclure en clamant : « N’ayez pas un regard pessimiste quant au développement du pays… Je vous invite à pleinement assumer la responsabilité en tant qu’opposition responsable et patriotique. Nous sommes conscients des réalisations de notre pays et des acquis stratégiques atteints, mais nous affirmons en toute responsabilité que nous ne tairons jamais la vérité en poursuivant notre lutte… ».



S’ensuivirent, d’autre part, plusieurs interventions de responsables provinciaux ittihadis réitérant leur détermination à poursuivre et renforcer davantage leur déploiement militant sur la voie du développement et du progrès dans la région.



Il s’agit en l’occurrence particulièrement de la communication de Rochdi Jebbara, secrétaire provincial de Sidi Kacem qui fut exhaustive concernant le bilan de l’action militante des Ittihadies et Ittihadis de Sidi Kacem de même que les perspectives d’avenir.

Et les congressistes de procéder à la réélection de Jebbara secrétaire provincial de Sidi Kacem…



Rachid Meftah