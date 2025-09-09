En matière de préparation des élections, les prémices de l’intégrité et de la transparence ne se profilent qu’à travers l’assainissement des listes de candidatures

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, reprend son bâton de pèlerin et poursuit son périple organisationnel à travers l’ensemble des régions et provinces du Royaume.



Accompagné d’une délégation composée de membres du Bureau politique, du Conseil national, de la Chabiba ittihadie et d’acteurs d’instances politiques, de la société civile et de syndicats, le responsable ittihadi s’est rendu à Larache où il a présidé la séance d’ouverture des travaux du 6ème Congrès USFP/Larache tenus le dimanche 14 septembre sous le thème : «La crédibilité de l’action politique, une garantie pour la réalisation de la justice spatiale et du développement durable».



Driss Lachguar a mis l’accent dans son allocution inaugurale sur l’impératif de la transparence et la neutralité absolues du processus électoral au cours de toutes les étapes desdites opérations en soulignant que «la transparence et l’intégrité doivent absolument passer par l’assainissement des listes de candidature» en rappelant que la prévarication qui a marqué les opérations électorales de 2021 à Larache avait anéanti toute crédibilité et toute transparence. « Et voilà que certains de ceux qui ont été mandatés de la gestion des affaires de cette province se retrouvent, en fin de compte, interpellés par le juge d’instruction et que quelques-uns d’entre eux ont écopé de peines fermes et exécutoires», a-t-il rappelé en alertant que «si cela récidive, nous nous retrouverons en porte-à-faux quant aux orientations de Sa Majesté le Roi aspirant à une réelle révision de l’ensemble du processus électoral».



A cet égard, le dirigeant usfpéiste a indiqué que le ministre de la Justice est allé jusqu’à affirmer que la présomption d’innocence ne justifie pas l’interdiction de candidatures aux élections, ayant omis que l’emprisonnement d’accusés dans le cadre de la garde à vue ou la détention préventive et que les jugements n’interviennent parfois qu’après l’écoulement d’une année bien que parfois le jugement s’avère innocenter le mis en cause.



Dans ce sillage, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a mis en avant la nécessité de se conformer à l’orientation Royale contenue dans le Discours du Trône dont la teneur avait inclus des orientations claires adressées au ministre de l’Intérieur. A cet effet, il a souligné que lorsque le Souverain du pays recommande d’assainir le processus de toute prévarication électorale, cela dénote que les échéances électorales précédentes n’étaient pas totalement saines.



En tout état de cause, Driss Lachguar a fermement revendiqué la nécessité absolue de rejeter toute candidature présentée par ceux ayant des antécédents judiciaires…



Là-dessus, le dirigeant ittihadi a noté que la ville de Larache ne peut recouvrer son rayonnement et sa distinction que par des élections transparentes et impartiales, en insistant sur la nécessité d’interdire toutes les candidatures entachées par des antécédents judiciaires.



Driss Lachguar, dans ce même sillage, a réitéré le rejet absolu de l’USFP de participer à des élections admettant des candidatures de personnes au passé entaché par des précédents judiciaires, réclamant des élections transparentes réelles (…).



Le Premier secrétaire du parti de la Rose a développé les facteurs qui ont occasionné le recul du parti dans la province de Larache indiquant que les tractations mensongères et mystificatrices, jointes par les procédés diaboliques auxquels a recouru la bande réputée pour la recherche d’intérêts et de profits souvent illégaux, ont toujours été derrière toutes les initiatives plutôt incongrues, ajoutant que des forces bien déterminées se sont acharnées sur le déploiement militant du parti dans le cadre du processus de l’effacement et l’anéantissement de toute trace du mouvement progressiste et démocratique sur la scène politique.



Et de réitérer que les militants ittihadis sont bien au fait des manœuvres ourdies et des procédés fallacieux ayant entaché le déroulement des précédentes élections dans cette province, en clamant que la prévarication des différentes opérations électorales se profile à travers les procédés de concurrence marqués par une partialité patente, au niveau d’admission dans les médias qui favorisent des partis bien déterminés en matière notamment d’espaces temporels, particulièrement dans les chaînes de télécommunication officielles et lors d’émissions de débat électoral.



Par ailleurs, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a clos son intervention en appelant l’ensemble de l’assistance à s’orienter vers les affaires locales et la réédification de l’organisation ittihadie sur des fondements solides à même de s’introduire dans les prochaines échéances dans une démarche de détermination et de présence plus intenses et largement laborieuses.



Par ailleurs, le secrétaire provincial du parti à Larache, Mohamed Samadi, est intervenu au nom de la commission préparatoire en présentant un pronostic exhaustif de la situation de la ville de Larache qu’il a décrite comme «précaire» sur le plan économique et social en dépit des potentialités dont elle dispose soulignant les limites et le caractère insignifiant de l’investissement économique et industriel structurant…



D’autre part, il fut procédé à l’élection de Mohamed Samadi secrétaire provincial du parti à Larache.(…)



Rachid Meftah

