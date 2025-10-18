Education inclusive. La version de l’OMEI

Le ministre de l'Education nationale, Saad Berrada, a présenté à la Chambre des représentants des données fausses et contradictoires concernant l'intégration scolaire des enfants en situation de handicap.

Les statistiques officielles des quatre dernières années révèlent une baisse significative de l'offre d'éducation inclusive, de 30%, témoignant de l'injustice et de l'exclusion systématique des enfants en situation de handicap.

Le ministre de l'Education nationale n’a pas la volonté de réviser l’arrêté ministériel relatif à l'éducation inclusive, qui perpétue la discrimination et l'exclusion systématique.

Le ministre de l'Education nationale refuse de soumettre un projet de texte réglementaire d'application de l'article 13 de la loi-cadre 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, allouant un pourcentage à la gratuité de scolarisation des enfants en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques dans les établissements d'enseignement privé.

Ci-dessous un communiqué de l'Observatoire marocain de l'éducation inclusive.



«Le lundi 12 octobre 2025 à la Chambre des représentants, Saad Berrada, ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a présenté des données sur l'éducation inclusive des élèves en situation de handicap. Ces données reflètent l'ampleur de l'exclusion systématique des enfants en situation de handicap de l'école publique.



Le ministre de l'Education nationale a évité de fournir des données sur l'évolution du nombre total d'enfants en situation de handicap scolarisés au cours des quatre dernières années, indiquant plutôt 7.416 établissements inclusifs. Ce chiffre est inexact et ne repose sur aucun référentiel standard, en raison de l'absence d'un cadre de référence permettant au ministère de classer le degré d’inclusion dans les établissements scolaires.



Concernant le nombre total des enfants en situation de handicap scolarisés, le ministre de l'Education nationale a indiqué que 70.000 élèves sont scolarisés. Cette déclaration du ministre de l'Education nationale atteste de la faiblesse de l'offre éducative inclusive.



En effet, l'Observatoire marocain de l'éducation inclusive, dans son rapport 2025, basé sur

les données statistiques officielles du secteur de l’Education nationale depuis 2014, a constaté une baisse de l'offre éducative inclusive au cours des quatre dernières années.



Initialement, la scolarisation a connu une tendance à la hausse jusqu'en 2021, année où le nombre total a atteint 95.000 élèves en situation de handicap. Ce nombre total a ensuite diminué à 65.000 en 2025, soit une baisse de 30%.



Au début de l’année scolaire 2025-2026, le ministère inscrit environ 5.000 enfants en situation de handicap en âge scolaire alors qu’on prévoyait l’inscription d’environ 14.000 enfants en situation de handicap, sur la base d’un taux de prévalence de 2% du nombre total d’enfants nouvellement inscrits à la rentrée scolaire, estimé chaque année à 700.000. Cela confirme le faible taux de scolarisation inclusive et sa tendance à la baisse.



Par ailleurs, concernant la situation des accessibilités des écoles, le ministre de l’Education nationale a également déclaré que seulement 3.300 établissements scolaires sur les 13.000 disposent d’installations sanitaires accessibles, ce qui représente un taux de couverture ne dépassant pas 25%. Le ministre de l’Education nationale a ajouté que, sur deux établissements d’enseignement, un seul intègre des enfants ayant un handicap léger.



Cela révèle clairement une politique ministérielle restrictive freinant l’accès universel des enfants à l’école. Cette restriction de l'accès à l'école est due à l’arrêté ministériel n° 47.19 relatif à l'éducation inclusive, publié en 2019 , qui restreint l'accès des personnes en situation de handicap et impose aux familles un engagement écrit pour le paiement des services d'accompagnement scolaire comme condition préalable d'admission, ce qui constitue une discrimination directe.



En conclusion, l'Observatoire marocain de l'éducation inclusive déplore l'absence d’une vision claire du ministre de l'Education nationale concernant l'inclusion scolaire des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, le ministre de l'Education nationale n’a pas la volonté de réviser cet arrêté ministériel discriminatoire sur l'éducation inclusive, ni de promulguer un texte réglementaire en application de l'article 13 de la loi-cadre n°51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, qui dispose qu'un pourcentage d’élèves en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques est à fixer pour une gratuité scolaire dans les établissements d'enseignement privé».

OMEI 14 octobre 2025