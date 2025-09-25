Driss Lachguar préside le Congrès provincial USFP/Chichaoua

-
La Chabiba Ittihadia réitère son soutien à la Palestine et fustige la gestion titubante du gouvernement
-
L’USFP prend part aux travaux du 4ème Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates en Colombie
-
4ème Congrès provincial USFP/Mohammédia
-
L'USFP dans la région du Nord, ancrage territorial fort et offre politique cohérente et appropriée Tels sont les signaux envoyés par ses congrès provinciaux
Ce congrès se tiendra le vendredi 26 septembre 2025 à partir de 16 heures à la Kasba Caïd El Matouki de la commune de Bouaboud.