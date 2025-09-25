Driss Lachguar préside le Congrès provincial USFP/Chichaoua

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, présidera le 4ème Congrès provincial USFP/Chichaoua, placé sous le thème «Une lutte assidue pour un développement spatial juste et équitable pour tous les leviers de la province».



Ce congrès se tiendra le vendredi 26 septembre 2025 à partir de 16 heures à la Kasba Caïd El Matouki de la commune de Bouaboud.