Driss Lachguar préside le 4ème Congrès provincial USFP/Sidi Kacem

Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, présidera les travaux du 4ème Congrès provincial USFP/Sidi Kacem, placé sous le thème « Une lutte permanente pour un développement spatial juste et équitable dans la province ».



Ce Congrès est prévu mardi 9 septembre à partir de 17 heures à la salle Zoulikha à Machraa Belksiri.