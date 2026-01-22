Augmenter la taille du texte
Oujda: Baisse de 0,3% de l'IPC en décembre 2025

Vendredi 30 Janvier 2026

L'indice des prix à la consommation (IPC) au niveau de la ville d’Oujda a connu, en décembre dernier, une baisse de 0,3% par rapport au mois précédent.

Cette variation est le résultat de la baisse de 0,7% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de celui des produits non alimentaires, indique une note de la direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) de l’Oriental.

Les baisses des prix des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2025 concernent principalement les «Fruits» avec 7,2%, les «Huiles et graisses» avec 2,3%, les «Viandes» avec 1,4% et les «Poissons et fruits de mer» avec 1,0%.

En revanche, les prix ont augmenté de 4,1% pour les «Légumes» et de 0,4% pour les «Lait, fromage et œufs», alors que pour les produits non alimentaires, les prix des «carburants» ont diminué de 0,6%, rapporte la MAP.

L'indice des prix à la consommation annuel moyen a enregistré, au terme de l'année 2025, une légère augmentation de 0,1% par rapport à l'année 2024, conséquence de la hausse de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,3% et de la diminution de l'indice des prix des produits alimentaires de 0,1%.

La diminution de l'indice des prix des produits alimentaires en 2025 comparativement à l'année précédente est le résultat de la régression des prix des «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» de 0,3%.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d'une baisse de 2,6% pour le «Transport» à une hausse de 3,8% pour les «Restaurant et hôtel».

Comparé au même mois de l'année précédente, l'indice des prix à la consommation a enregistré une baisse de 0,3% au cours du mois de décembre 2025, conséquence de la baisse de l'indice des prix des produits alimentaires de 1,1% et de la hausse de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,5%.

Libé

Lu 111 fois

Tags : décembre 2025, IPC, Oujda

