Driss Lachguar appelle la communauté internationale à l’intervenir avec célérité pour mettre fin à cette situation d’extrême arrogance d’Israël

Lors de la présidence par le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, dans la soirée du mardi 9 septembre 2025 à Mechrâ Bel Ksiri, des travaux du Congrès provincial USFP/Sidi Kacem, il a condamné l’agression perpétrée par Israël contre le Qatar soulignant que l’arrogance du gouvernement de l’Etat hébreu vient de récidiver en attaquant un Etat arabe, qui plus est un Etat frère.



Driss Lachguar a ajouté que cet attentat a ciblé des citoyens civils sans défense par ailleurs réunis pour débattre de la proposition et des moyens d’un cessez-le feu. Une attaque, a-t-il indiqué semblable aux agressions quotidiennes commises dans la bande de Gaza.



Dans son intervention inaugurale des travaux dudit Congrès provincial, le dirigeant ittihadi a mis l’accent sur les souffrances du peuple palestinien occasionnées par le génocide, l’affamation et l’isolement, «ce qui suppose l’intervention avec célérité de la communauté internationale pour mettre fin à cette situation d’extrême arrogance ». Ce qui démontre, encore une fois, l’entêtement du gouvernement d’Israël dans ses agissements agressifs et génocidaires ciblant Palestiniens et Arabes faisant fi des principes universels de paix et de souveraineté des pays de la région. D’autant plus, a rappelé le Premier secrétaire de l’USFP, que la localité qatarie ciblée par cette lâche agression abritait paradoxalement une réunion dédiée à la discussion et la recherche de solutions à même d’aboutir à un cessez-le feu optimal.



Nous y reviendrons avec amples détails sur les travaux du Congrès provincial USFP/Sidi Kacem dans notre prochaine édition.



Rachid Meftah