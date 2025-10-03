Dix ans après sa mise en œuvre : L’OMDH évalue la Stratégie nationale d’immigration et d’asile

Une décennie après le lancement de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile, l’OMDH organise, ce samedi à Rabat, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, une conférence pour dresser le bilan de cette politique migratoire marocaine inédite dans la région.



Placée sous le thème « Dix ans de mise en œuvre de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile : évaluation et perspectives croisées», la rencontre réunira experts, acteurs institutionnels et représentants de la société civile.



Selon l’OMDH, le Maroc se positionne aujourd’hui comme un acteur régional incontournable dans la gestion des flux migratoires et la mise en œuvre d’une politique nationale d’immigration et d’asile ambitieuse.



Le Maroc est devenu un pays clé dans la gestion des flux migratoires, situé à la croisée des routes migratoires entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe. Le pays a vu le nombre de migrants réguliers et demandeurs d’asile croître significativement, notamment en raison des crises économiques, politiques, sociales et des conflits dans la région. Cette évolution fait du Maroc non seulement un pays de transit, mais aussi un pays d’accueil.



Face à ces transformations, le Royaume a élaboré en 2014 une stratégie nationale d’immigration et d’asile, qui se veut intégrée et globale, avec une forte ambition de protection des droits humains, d’intégration sociale et économique des migrants, et de coopération internationale renforcée.



La conférence vise à faire un état des lieux critique et prospectif de cette politique. Plusieurs axes seront abordés : l’évaluation des réalisations en matière légale et institutionnelle, les dispositifs d’accueil et d’intégration, les défis liés à la gestion des migrants en situation irrégulière et la garantie effective des droits fondamentaux.



Les intervenants, experts universitaires, représentants d’organisations de la société civile et acteurs institutionnels, partageront leurs analyses sur l’impact social, économique et humain de cette politique. Ils examineront également les mécanismes de gouvernance migratoire et les programmes d’intégration sociale et économique.



Etablir ce bilan dix ans après est crucial alors que les migrations deviennent un phénomène de long terme aux multiples dimensions. La réussite de la politique nationale passe par une approche holistique, associant la dimension juridique, sociale, économique et humanitaire, ainsi que par un effort de sensibilisation et d’éducation pour renforcer la cohésion sociale et le respect de la diversité culturelle.



L’enjeu est aussi de garantir la mise en œuvre effective de la loi dans un cadre respectueux des droits humains, tout en mobilisant l’ensemble des acteurs publics, institutionnels et associatifs, sous l’impulsion d’une volonté politique forte.



A rappeler que le programme de cette conférence comprendra, en plus de l’allocution du président de l’OMDH, Naoufal Bouamri, plusieurs interventions.



Khalid Ouassou, professeur universitaire et spécialiste des questions migratoires, dressera un bilan de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile, alors que Meriem Nasser, également professeure universitaire, traitera la question de la politique migratoire nationale à la lumière des mutations régionales et internationales.



Le rôle de la société civile dans l’intégration des migrants et des réfugiers sera le thème de l’intervention d’Abderrazak Wiam, membre du conseil national de l’OMDH et spécialiste des questions migratoires et de l’asile, tout en mettant l’accent sur l’expérience de l’organisation en la matière.



Enfin, l’intervention de Yasmine Boutaieb se penchera sur les défis actuels de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile.



Mourad Tabet