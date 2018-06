Marrakech

Les services sécuritaires relevant de la préfecture de police de Marrakech ont procédé, durant les trois premiers jours de l’Aid Al Fitr, à l’interpellation de 15 personnes pour leur implication présumée dans des affaires de vol. Selon une source sécuritaire, les mis en cause ont été arrêtés par les services sécuritaires relevant de l’arrondissement de police Médina-Guéliz en flagrant délit de vol.

La même source indique que les prévenus ont été présentés devant la police judiciaire préfectorale de Marrakech pour approfondir l’enquête sous la supervision du parquet général compétent avant d’être déférés devant la justice. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sécuritaire proactive de la préfecture de police de Marrakech.



Rabat

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a arrêté, lundi matin, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, deux individus aux antécédents judiciaires multiples pour leur lien présumé avec un réseau criminel s'activant dans le vol qualifié et l'enlèvement. En effet, la préfecture de police de Rabat avait reçu vendredi une plainte pour enlèvement et vol avec violence avant que les recherches et investigations ne permettent d'identifier les auteurs présumés de cet acte criminel et d'arrêter deux d'entre eux à bord d'une voiture de location en possession d'une partie des effets volés. L'un des prévenus avait fixé un rendez-vous avec la victime au niveau de la gare de train de Rabat-ville, avant de l'accompagner dans sa voiture et l’agresser à l'aide d'une arme blanche en compagnie de deux autres complices.

Les suspects se sont emparés par la suite des biens de la victime, de sommes d'argent et de sa voiture personnelle, avec laquelle ils ont provoqué un accident volontaire sur l'autoroute près de la ville de Fès, relève la DGSN. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue.



Drogue

Plus de 85.000 affaires de crimes liés à la drogue ont été recensées en 2017, impliquant près de 108.000 individus, indique le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique pénale et l'amélioration du rendement du ministère public, au titre du même exercice. Présenté lors d'une rencontre de communication, tenue récemment à Rabat, le rapport a relevé que les affaires liées aux crimes de drogue ont connu une augmentation croissante entre 2012 et 2017, en passant de 37.985 affaires dans lesquelles 74.573 personnes ont été poursuivies en 2012, à 69.965 affaires en 2016 impliquant 88.179 personnes, avant de grimper à plus de 85.000 en 2017.

Ces affaires touchent notamment le kif brut (17.190 affaires dans lesquelles 20.986 individus sont poursuivis), chira (56.318 affaires impliquant 71.648 individus), la cocaïne (478 affaires et 490 individus poursuivis), les psychotropes (1267 affaires dans lesquelles 1458 individus sont poursuivis) et les produits stimulants (2512 affaires impliquant 3428 individus).