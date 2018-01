Divers sportifs

Prolongement des dates des transferts



Suite à la demande des clubs de la Botola Pro et du Championnat amateur et après accord de leurs Ligues respectives et avis favorable de la Commission des statuts et règlements, la Fédération Royale marocaine de football a décidé de prolonger, à titre exceptionnel, la deuxième période des transferts à l’échelon national jusqu’au 23 janvier, lit-on sur le site officiel de la FRMF, frmf.ma

Il a été décidé également de différer la reprise de la Botola Pro D2 au 27 de ce mois au lieu du 20 courant comme prévu initialement.



El Hajhouj

rejoint l’USMA



Réda El Hahjouj a rejoint les rangs du club algérois de l’USMA et il devait signer hier son contrat, rapporte le site officiel de la formation algérienne sans plus de précision.

El Hajhouj, qui a vu son contrat résilié avec le WAC, avait joué la saison dernière au sein du club émirati d’Ajman à titre de prêt.



2,5 millions de dollars pour Bencharki



L’international marocain Achraf Bencharki est annoncé au club saoudien d’Al Hilal et son transfert, d’après de nombreuses sources, ne serait qu’une question de temps.

Al Hilal aurai mis le paquet en vue de s’attacher les services de l’attaquant du Wydad retenu actuellement avec l’équipe nationale des locaux engagée dans le CHAN 2018 qui se déroule au Maroc. L’on parle d’une somme de 2,5 millions de dollars, une offre difficile à refuser par les dirigeants wydadis qui devraient annoncer incessamment le nom du nouvel entraîneur du club qui succèdera à Houcine Amouta remercié la semaine dernière.