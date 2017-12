Divers sportifs

Muay-thai



La ville de Kénitra abritera du 15 au 17 décembre courant la première édition du championnat d'Afrique de muay-thai, annonce la Fédération Royale marocaine de full contact, kick boxing, forms et savate.

Placée sous l'égide de la Fédération internationale de muay-thai, la compétition réunira des participants d'Egypte, de Tunisie, de Libye, de Mauritanie, de Côte d'Ivoire, de Guinée Equatoriale, du Sénégal, de Madagascar, d'Ile Maurice, du Cameroun, du Nigeria, du Togo et du Gabon, précise un communiqué des organisateurs. En décembre dernier, le Comité olympique international avait reconnu officiellement la Fédération internationale de muay-thai aux côtés de l’Union internationale de cheerleading avec la possibilité d’intégrer les programmes de la chaîne olympique.



Cyclisme



Les coureurs cyclistes marocains Anas Ait Laabia, Ahmed Amine Galdoun et Salah Edine Mraouni ont été nominés pour le prix du meilleur coureur du Tour du Gabon "Tropical Amissa Bongo", annonce mardi la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC). Le trio-marocain, qui a signé une bonne prestation au Tour 2017, figure dans une liste comprenant 12 autres coureurs dont des Sud-Africains et des Erythréens, précise la FRMC dans un communiqué parvenu à la MAP. Ce trophée créé en 2012, a pour but de récompenser le coureur qui, par ses résultats sur le continent et au niveau international, a le plus contribué à faire rayonner et connaître le cyclisme africain.

Un jury présidé par Bernard Hinault, le quintuple vainqueur du Tour de France, et composé de directeurs sportifs, d’entraîneurs, de dirigeants, de journalistes africains et européens, devra voter pour choisir le successeur de l'Erythréen Tesfom Okubamariam, vainqueur en 2016.



Sport mécanique



Le jeune pilote marocain Michael Benyahia a été sacré Champion d’Europe de Formule Renault 2017, devenant ainsi le plus jeune pilote au monde en Formula E.

Très régulier au cours de la saison en formule Renault Nec, Benyahia est devenu le premier pilote du continent africain à remporter un titre à ce haut niveau du sport automobile, a indiqué son manager, dans un communiqué.

Le pilote marocain avait attiré l’attention des observateurs en se classant 3ème du Championnat de France F4 en 2016. ''Ses performances et son passé en karting en faisaient alors l’ambassadeur parfait pour le premier ePrix de Marrakech cette année'', a fait remarquer son manager.

Rapidement recruté en Formula E par Venturi en tant que pilote de développement, Michael Benyahia devenait le plus jeune pilote au monde impliqué dans ce Championnat du monde de Formule 100% électrique qui devient une discipline vitrine pour promouvoir les énergies renouvelables. Poursuivant son ascension en Formule Renault, Michael Benyahia a, au terme d’une course au titre incroyablement disputé, devancé le Belge Gilles Magnus et le Polonais Mirecki au classement final.

C’est à la fin de la semaine à l’atelier Renault de Paris sur les Champs Elysées lors de la cérémonie de remise des prix organisée par Renault Sport, que Cyril Abiteboul, président de Renault Sport F1, a remis le trophée du vainqueur au jeune espoir marocain.

‘’Je suis très heureux de ce titre. J’ai beaucoup appris cette saison et la bataille a été intense jusqu’à la dernière course. Je me suis battu et j’ai travaillé dur pour ce résultat que je suis très fier d’offrir à mon pays’’, a déclaré Belyahia.