Divers sportifs

Distinction de l’EN de futsal en Chine



La sélection nationale de football en salle a remporté le tournoi international de Changshu en s'imposant face à son homologue danoise sur le score de 4 buts à 3, mardi 8 octobre dans le cadre de la 3ème et dernière journée de la compétition.

Idriss Rais, auteur d'un doublé, Saad Knia et Soufiane Mesrar ont offert la victoire aux Nationaux qui signent leur troisième succès de rang dans cette compétition après les victoires face à la Malaisie (3-0) et la Chine (5-0).

Par ailleurs, le Comité d'organisation du tournoi a attribué le titre de meilleur gardien de but à Reda Khayari et celui du meilleur joueur de ce championnat international à Saad Knia.



Arrestation de cinq

individus pour incitation à la violence



Les éléments de la sûreté nationale au commissariat de police à Martil ont arrêté, lundi soir, cinq individus, dont trois mineurs, apparus dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux incitant à la violence contre les supporteurs d'un club sportif et contenant des insultes.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que ses services avaient observé une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, qui portait atteinte aux supporteurs d'un club de football à Tanger, montrant des individus brandissant des armes blanches et scandant des expressions incitant à la violence ainsi que des insultes, précisant qu'une enquête a été diligentée et s'est soldée par l'arrestation des personnes impliquées dans ces actes criminels.

Les mineurs ont été placés sous contrôle, tandis que les majeurs ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et identifier tous les actes criminels commis, précise la DGSN.

L'arrestation des cinq individus intervient dans le cadre des efforts préventifs de la DGSN pour lutter contre la violence liée au sport et faire face aux enregistrements et statuts incitant à la violence contre les personnes et les biens publics.



Championnat arabe de muay-thaï



L'équipe nationale de muay-thaï prendra part au Championnat arabe de cette discipline, prévu du 10 au 13 octobre à Abou Dhabi.

Chez les messieurs, la sélection marocaine est composée d'Ayoub Khia, qui sera engagé dans la catégorie des moins 57 kg, Anas Hibaoui (moins 60 kg), Hamza Rachid (63,5 kg), Abdelali Zahidi (moins 67 kg), Ahmed Aboulwafa (moins 71 kg), Soufiane Merzak (moins 75 kg) et Mohamed Aichi (moins 81 kg).

Chez les dames, les couleurs nationales seront défendues par Asia Bobkri (moins 54 kg) et Kawthar Mudan (moins 60 kg).

L'équipe marocaine sera encadrée lors de cette compétition arabe par les entraîneurs nationaux Khoya Jawad et Lahcen Ouassou.

La délégation marocaine est également composée du président de la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et sports assimilés, Abdelkrim El Hilali, vice-président de l'Union arabe de muay-thaï, de Ahmed Al Yaqouti, chef de la délégation et de l'arbitre international Mustapha Ghannam.