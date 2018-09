Divers sportifs

Trail de Chefchaouen



Les coureurs marocains Rachid Amrani Aamimi et Mohammed Achtout ont remporté les épreuves de 61 km et 30 km comptant pour la 3e édition du Trail de Chefchaouen la Traversée, disputée ce week-end avec la participation de 200 engagés de différentes nationalités.

A l'épreuve de 61 km, El Amrani, originaire de Chefchaouen a parcouru la distance en 6h26:28, un record de la compétition. La deuxième place est revenue à Fouad El Haddad (8h 33:43) tandis que Mohammed Benamar (9h 01:13) a occupé la troisième place.

En revanche, le champion de trail Moudouji Hammou a abandonné au 55ème km et n'a pu terminer la course.

Quant à l'épreuve des 30 km, Achtout s'est imposé en 2h 59:01, suivi de Said Areqti (3h 08:35) et d’Abdelkader Mouaziz (3h 21:03).

Côté féminin, la course de 61 km a été remportée par la Française Schmitt Diane (10h13:40), alors que l'épreuve de 30 km a été enlevée par l'autre Française Dumont Hélène (4h43:47).

Organisée par l’Association Sport solidarité que dirige Karim Mosta, champion du monde d’Ultra marathon en 1994 et 1995, cette manifestation sportive contribue à promouvoir la course en montagne tout en permettant de découvrir les beaux paysages de la région du Nord et ses habitants.

Au fil des éditions, le trail de Chechaouen a gagné son pari de devenir l'un des rendez-vous les plus importants dans le calendrier des courses à pied au Maroc.



Trek des gazelles



La 3ème édition de la randonnée pédestre ‘’Trek des gazelles’’ aura lieu du 15 au 19 octobre prochain à Ifrane.

Initiée par l’Association ‘’Trek des gazelles’’, en partenariat avec des associations de ‘’maisons de la vie’’ œuvrant dans le domaine de l’oncologie pédiatrique, cette manifestation sportive, dédiée à la découverte de la ville d’Ifrane, connaîtra la participation de 150 femmes.

Placée sous le thème ‘’La montagne’’, le Trek, qui revêt un caractère sportif et humanitaire, vise à soutenir les enfants atteints de cancer et à coordonner et financer des escapades loisirs à leur profit, outre la tenue de journées distractives et récréatives.

Les participantes seront également appelées à préserver l’environnement et à participer au ramassage des déchets sur le parcours de la compétition.

Grâce aux dons en ligne, l’Association organisatrice de cet évènement aspire à apporter son soutien à la recherche médicale, au transport des médicaments en Afrique et à la formation du personnel médical agréé en cancérologie pédiatrique en Afrique.

La 3ème édition du ‘’Trek des gazelles’’ prévoit une multitude d’activités, dont des initiations au ‘’Hatha Yoga’’ au lever de soleil, des randonnées et des dégustations des produits de la région.