Devant le CDH à Genève, le Maroc réitère son engagement en faveur des droits humains et des réformes sociales


Libé
Jeudi 11 Septembre 2025

Devant le CDH à Genève, le Maroc réitère son engagement en faveur des droits humains et des réformes sociales
Autres articles
Le Maroc a réaffirmé, mardi à Genève, son engagement inébranlable en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'Homme, en mettant en avant des réformes de fond portées au plus haut niveau de l’Etat, à l’occasion de la 60ème session du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies.

S’exprimant au nom du Royaume au titre du point 2 du débat général, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations unies à Genève, Omar Zniber, a remercié le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme pour sa mise à jour orale, tout en soulignant les avancées notables réalisées par le Maroc, notamment à travers la nouvelle stratégie nationale de réduction des inégalités territoriales, annoncée, le 30 juillet dernier, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette initiative ambitieuse vise à corriger les déséquilibres sociaux persistants et à garantir une répartition plus équitable des opportunités et des ressources, a-t-il expliqué.

Elle vient capitaliser sur le Nouveau Modèle de Développement, qui a déjà permis des progrès significatifs, notamment à travers la généralisation de la protection sociale et sanitaire, couvrant désormais l’ensemble de la population marocaine, a-t-il ajouté.

Sur le plan multilatéral, le Royaume se mobilise dans la lutte contre le travail des enfants, en organisant en février prochain la Conférence mondiale sur ce sujet, en étroite coopération avec le Bureau international du travail (BIT), a indiqué M. Zniber, appelant le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme et les mécanismes onusiens à prendre une part active dans sa préparation, pour en garantir l’impact et les résultats.

Dans le cadre de son appui renouvelé aux processus multilatéraux, notamment ceux se rapportant aux droits de l’Homme, le Maroc apporte "un appui constant, y compris financier, aux efforts dans ce domaine", notamment à travers des initiatives d’accueil et une interaction constructive avec les Organes de traité et les procédures spéciales, a-t-il encore affirmé.

L’ambassadeur marocain a, en conclusion, fait part de l’engagement du Royaume à accompagner les efforts visant à renforcer l’efficacité de l’Examen périodique universel (EPU), en annonçant des réflexions sur de nouvelles propositions avec les parties concernées.


Lu 76 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS