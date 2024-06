Décès de Mme Ghita Bennani, veuve du martyr Mehdi Ben Barka

Le Premier secrétaire, Driss Lachguar, et les membres du Bureau politique de l’USFP, déplorent le décès de Mme Ghita Bennnani, veuve du martyr Mehdi Ben Barka.



En ces douloureuses circonstances, le Premier secrétaire, au nom de l’ensemble des Ittihadis, présente ses condoléances les plus attristées aux enfants de la regrettée, ainsi qu’aux familles Ben Barka et Bennani.



Puisse Dieu avoir l’âme de la défunte en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.