Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, la Garde Royale organisera les 20, 21 et 22 juin à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat, le concours officiel de saut d'obstacles trois étoiles.



Ce concours connaîtra la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres, indique un communiqué de la Garde Royale.



Cette manifestation sportive comprendra le déroulement de 19 épreuves dont le point d'orgue sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, prévu le dimanche 22 juin 2025.