À Tanger, Tibu Africa embarque la jeunesse méditerranéenne dans la ‘Régate4Med’

Du 16 au 21 juin 2025, Tanger devient l’épicentre d’un événement qui se trouve à la croisée des grands enjeux méditerranéens contemporains et de la mobilisation des jeunes. Il s’agit de la Régate4Med, portée par l’ONG Tibu Africa, en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Voile, le Royal Yacht Club de Tanger et en lien avec un large réseau d’acteurs engagés des deux rives.



Pensée comme un levier de transformation sociale, cette régate, qui est à la fois inclusive et solidaire, s’inscrit dans la dynamique portée par le Maroc en faveur d’un leadership africain et méditerranéen axé sur la jeunesse, la paix et l’innovation sociale. Elle vise à réunir, autour de la Méditerranée, des jeunes issus de parcours d’insertion, des réfugiés, des athlètes de haut niveau, des acteurs associatifs pour célébrer ensemble l’interculturalité, la citoyenneté active et l’économie bleue.



Placée sous le thème « Libérer le potentiel des jeunes de la Méditerranée à travers l’inclusion par le sport et la mer », la Régate4Med met en lumière la capacité des nouvelles générations à relever les défis de leur époque, en s’appuyant sur la force du collectif, le dépassement de soi et la richesse du dialogue interculturel.



La Régate4Med dépasse largement le cadre d’une simple course en mer. Elle se déploie sur une semaine dense, jalonnée d’ateliers, de forums, de rencontres et de défis structurés autour de quatre grands axes : le sport, l’insertion professionnelle dans la filière bleue, l’environnement et la culture.



Dix équipages représentant huit pays méditerranéens : l’Égypte (Together Association for Development and Environment - TADE), l’Espagne (Club Deportivo Elemental Dragones de Lavapiés), la France (E2C Marseille), l’Italie (Associazione Culturale Usamborgia), la Libye (Rugby 2018), le Maroc (AICEED Tanger et E2C Dakhla - Métiers du Sport), le Portugal (Rede E2O Portugal - Rede Nacional de Iniciativas e Escolas de Segunda Oportunidade) et la Tunisie (E2C Rafiq), prendront part à cette aventure humaine et maritime.



Deux délégations marocaines issues de Tanger et Dakhla, ainsi qu’un équipage composé de jeunes réfugiés soutenus par le Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR), illustrent l’engagement fort en faveur de l’inclusion et de la diversité.

Au total, 100 jeunes âgés de 16 à 25 ans, issus d’écoles de la deuxième chance ou de programmes d’insertion, participeront aux côtés de plus de 300 jeunes tangérois attendus dans le Village des Possibles, espace ouvert au grand public, pour découvrir une programmation riche d’activités éducatives et culturelles.



Le programme s’annonce aussi intense que porteur de sens. Il propose des ateliers de développement personnel, des formations à la navigation, des conférences sur l’insertion par le sport, une vaste opération de nettoyage de plage et un forum des métiers de la mer assorti de sessions de job dating ouvertes à tous les jeunes marocains.

Parallèlement, la dimension interculturelle : visites du patrimoine tangérois, concours artistiques, échanges de traditions et moments de célébration viendront rythmer les journées.



« L’objectif derrière la Régate4Med est de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté méditerranéenne diverse, soudée et tournée vers l’avenir, » a déclaré Mohamed Amine ZARIAT, Président Fondateur de l’ONG Tibu Africa. « Au centre de ce projet, la mer ne se résume pas à un simple théâtre de compétition. Elle est surtout pensée comme un lien vital, un bien commun, une richesse à préserver, » a-t-il ajouté.



Par le biais d’actions concrètes, les jeunes sont invités à devenir des ambassadeurs de la Méditerranée, en portant dans leurs milieux respectifs un pacte environnemental co-construit, tout au long de l’événement, autour de dix engagements durables.



Cette initiative ambitieuse s’inscrit dans un engagement durable que Tibu Africa porte depuis plusieurs années et qui est renforcé par le lancement de son pôle “Tibu pour la Méditerranée” en novembre 2024 à Tanger au MEDays. Elle s’insère aussi dans la perspective de l’organisation, en 2026 dans la même ville, du tout premier championnat du monde de voile, qui confirme Tanger dans son rôle de pôle nautique stratégique pour la région.



Partenaire central de l’événement, la Fédération Royale Marocaine de Voile n’a pas manqué de saluer, à son tour, cette dynamique pionnière à fort impact. Son président, Ahmed Bennani Zahouan, a déclaré : « la Régate4Med incarne pleinement les valeurs que nous défendons : ouverture, solidarité, dépassement de soi et respect de notre environnement maritime. Nous sommes heureux d’accompagner Tibu Africa dans cette aventure humaine et sportive, qui offre à la jeunesse méditerranéenne un espace unique pour se rencontrer, s’exprimer et rêver plus grand. »



Hicham Torkmani, Responsable Développement Innovation sociale par le sport à l’UCPA “En 2024, avec l’UCPA, j’ai invité Tibu Africa à participé à la Régate des Minots à Marseille pour faire vivre aux jeunes le temps d’une journée l’expérience des Jeux Olympiques et les sensibiliser à la mer. Cette magnifique rencontre a ouvert la voie à une nouvelle ambition. Aujourd’hui, Tibu embarque toute la méditerranée dans une aventure éducative et écologique pendant une semaine à Tanger !”



Cet événement d’envergure est rendu possible grâce à l’engagement de partenaires stratégiques et médiatiques qui partagent la même vision d’un avenir inclusif et durable pour la jeunesse méditerranéenne. La Régate4Med bénéficie du soutien de MedNC, de l’IECD, de la Fondation Tanger Med, de la Fondation Sanlam Li Ennajah, de Sidi Ali, du Technopark, d’Alsa, ainsi que de partenaires médias.



À travers la Régate4Med, l’ONG Tibu Africa trace un appel à l’engagement pour tous ceux qui aspirent à une Méditerranée plus inclusive, plus résiliente et plus solidaire. Institutions, entreprises, collectivités, citoyens ; chacun peut y trouver sa place et devenir acteur de cette dynamique collective.