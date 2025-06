Parada Visual : Le Maroc, un véritable hub technologique

Le Maroc est en passe de devenir un véritable hub technologique sur le continent africain, à la faveur d’une stratégie ambitieuse et une jeunesse hautement qualifiée, écrit, lundi, le magazine espagnol "Parada Visual".



Dans un article intitulé "Les clés du succès technologique du Maroc", le magazine souligne que le Royaume s’impose comme un acteur majeur du numérique en Afrique, grâce à une combinaison unique de politiques proactives et d’investissements soutenus dans son capital humain.



Cette dynamique vertueuse est le fruit d’un environnement propice à l’innovation, incarné par la création de zones franches technologiques telles que le Technopark de Casablanca ou la Technopolis de Rabat, explique la publication, notant que ces plateformes, combinant infrastructures modernes et incitations fiscales attractives, ont permis d’attirer aussi bien des startups locales que de grandes firmes internationales.



La formation occupe une place centrale dans cette transformation, relève "Parada Visual", mettant en avant l’intérêt particulier accordé par le Maroc aux filières scientifiques et techniques qui produisent des compétences hautement qualifiées dans des métiers de pointe tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou le développement de logiciels et de solutions informatiques.



Le Royaume, poursuit l’article, se positionne aussi comme un acteur de référence en matière d’énergies renouvelables grâce à des projets phares comme la centrale solaire Noor à Ouarzazate, qui illustrent l'engagement fort du Royaume en faveur d’un développement durable et technologique.



Cette approche intégrée et multidimensionnelle a permis au Maroc de s’affirmer aujourd’hui comme l’une des destinations les plus prometteuses en matière d’innovation technologique, tant en Afrique qu’à l’échelle internationale, conclut le magazine.