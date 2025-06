Jean Marie Heydt souligne la haute pertinence de la vision stratégique de SM le Roi pour conforter le rôle maritime de l’Afrique

Le politologue franco-suisse Jean Marie Heydt a souligné, mercredi, la haute pertinence de la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour conforter le rôle maritime de l’Afrique.



«Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à une vision innovante pour valoriser le potentiel océanique du continent africain», a affirmé M. Heydt en réaction au message adressé par le Souverain aux participants au sommet "L’Afrique pour l’Océan" organisé à Nice dans le cadre de la 3e conférence de l’ONU sur l’océan et dont lecture a été donnée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Représentante de Sa Majesté le Roi.



«Sa Majesté le Roi a présenté une vision audacieuse et stratégique visant à repositionner le rôle maritime de l'Afrique dans le contexte global. Ce plaidoyer s'inscrit dans une quête visant à concilier le développement économique et la protection environnementale, tout en renforçant la souveraineté africaine sur ses richesses océaniques », a indiqué M. Heydt dans une déclaration à la MAP.



Il a expliqué que malgré ses 38 Etats côtiers et ses millions de kilomètres carrés de zones maritimes, le continent africain reste largement sous-représenté dans les débats mondiaux relatifs aux océans, notant que c’est dans ce sens que SM le Roi a appelé à une relecture stratégique du rôle maritime africain, insistant sur la nécessité d’une gouvernance partagée et responsable, portée par une collaboration régionale renforcée.



Le plaidoyer Royal, a-t-il ajouté, s’articule autour d’une triple priorité : l’innovation technologique, la durabilité environnementale et la coopération régionale, mettant en exergue l’engagement «exemplaire» du Maroc en faveur de la durabilité.



Le professeur Heydt n’a pas manqué, dans ce contexte, de mettre en exergue le lancement, sous le leadership de SM le Roi, de l’Initiative des Etats Africains Atlantiques, notant que le Souverain « vise à doter cette façade océanique d’une gouvernance collégiale inédite ».



Soulignant que la coopération régionale sera un facteur déterminant dans cette dynamique, M. Heydt a noté que le Maroc, fort de son expérience en termes de sécurité et de paix, en tant que carrefour entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, se propose comme un facilitateur dans ces processus de coopération.



Le plaidoyer de Sa Majesté le Roi en faveur d’une relecture stratégique du rôle maritime africain, démontre une vision claire et ambitieuse qui englobe tout le Maroc et s’étend à l’ensemble du continent, ce qui renforce le rôle du Royaume en tant que leader respecté et influent au sujet des questions maritimes africaines, a-t-il conclu.