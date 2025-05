Rencontre autour du roman "Hôtel Demaha" de Charaf Eddine Akri

Le Centre culturel Iklyle Fès de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l’éducation et de la formation, a abrité, samedi, une rencontre littéraire consacrée à la signature du roman "Hôtel Demaha" de l’écrivain Charaf Eddine Akri, en présence d’un parterre d’acteurs et d’intellectuels.



Ce roman, paru en 2025 aux éditions "Dar Al Mossawarat" pour l’édition et la distribution, est l’une des œuvres romanesques majeures de l’écrivain et nouvelliste Charaf Eddine Akri. Il explore les profondeurs de l’âme humaine à travers les récits des pensionnaires d’un hôtel nommé "Demaha".



L’intrigue de ce roman, qui compte 263 pages au format moyen, se déroule dans l’enceinte de l’hôtel, un lieu de rencontre de divers personnages, chacun portant son histoire singulière, reflétant différentes facettes de la vie humaine.



A travers son récit, l’auteur met en lumière les interactions entre les pensionnaires, révélant la complexité des relations humaines, la quête de soi, l’appartenance et la fuite du réel. Il adopte un style narratif permettant au lecteur de plonger dans l’intériorité des personnages, révélant les transformations psychologiques vécues au cours de leur séjour à l’hôtel.

Ce roman illustre la capacité de l’auteur à tisser une intrigue cohérente qui incite le lecteur à réfléchir aux significations de la vie et des relations humaines.



Dans une déclaration à la MAP, Charaf Eddine Akri a affirmé qu’"Hôtel Demaha" est son quatrième roman, après "Les Souterrains de la mémoire", "Le Gouffre caché" et le recueil de nouvelles "Vers ma perdition". Il a ajouté que ce roman "brise le mur du silence et jette la lumière sur la question de l’esclavage en général, et dans la ville de Fès en particulier, en chroniquant une époque allant de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle".



L’écrivain marocain a exprimé le souhait que ce roman, en lice pour décrocher le Prix international Booker de la fiction arabe, atteigne le plus grand nombre de lecteurs.



De son côté, Aziz Saâd, chercheur en narration et argumentation, a déclaré qu'il s'agit d'une œuvre littéraire distinguée, ouverte à l’interprétation et propice à de multiples lectures critiques et littéraires.



Il a ajouté que le roman se caractérise aussi par un style captivant et élégant, dans lequel le lecteur trouve un écho à son être et à son identité, soulignant que l’auteur a su employer plusieurs techniques argumentatives telles que la description et l’amplification afin de défendre sa thèse et d’exercer une plus grande influence sur le lecteur.



M. Saâd a précisé que cette œuvre romanesque aborde la thématique de l’esclavage comme axe central, et que l’auteur a tenté, à travers les personnages, la description des événements et des faits, de rapprocher cette question des récepteurs de toutes catégories, saluant l’usage efficace des techniques narratives et argumentatives au service de son propos.



Pour sa part, Kenza Kaâzouz, directrice du Centre culturel Iklyle Fès, a indiqué qu'il s'agit d'un roman qui se distingue par l’emploi de techniques narratives innovantes.

Elle a ajouté que cette œuvre, qui relate une partie de l’histoire du Maroc, séduit par son style attrayant et original, procurant au lecteur un plaisir particulier.



Mme Kaâzouz a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités culturelles organisées par le Centre culturel Iklyle Fès dans le but de promouvoir le dialogue et le débat et de mettre en valeur les talents et les potentiels créatifs des jeunes.



"Hôtel Demaha" est un roman contemplatif abordant les thématiques de l’isolement, de la communication et de l’identité, à travers le cadre de l’hôtel qui représente un monde parallèle reflétant la réalité sociale et psychologique des pensionnaires.



Le style de Charaf Eddine Akri se caractérise par un réalisme accentué et une attention particulière aux détails du quotidien, mettant en lumière les obsessions, espoirs et désillusions humaines. L'Homme est au cœur de son œuvre, qu’il s’efforce de représenter à travers des textes qui reflètent la réalité et tirent des leçons des expériences de la vie.



Charaf Eddine Akri est un écrivain et romancier marocain, né le 17 août 1992 à Salé. Enseignant du primaire, il est considéré comme l’une des voix littéraires montantes du Maroc. Il écrit dans les genres de la nouvelle, de la très courte nouvelle et des pensées littéraires.