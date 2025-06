Le 16e Festival international de film documentaire d’Agadir (FIDADOC) se tiendra du 13 au 18 juin au cinéma Sahara, situé en plein cœur du quartier Talborjt, annonce l’Association de culture et d’éducation par l’audiovisuel (ACEA), qui organise cet événement.



Dans un communiqué, l'ACEA indique que cette nouvelle édition constitue une opportunité pour les cinéphiles gadiris et tous les passionnés du cinéma du réel au Maroc de découvrir, sur grand écran, une sélection du meilleur du cinéma documentaire international, à travers une vingtaine de films projetés en présence de leurs auteurs.



Le FIDADOC 2025 rendra hommage à la grande réalisatrice indienne Nishtha Jain, invitée d’honneur du festival, qui viendra partager son parcours personnel et professionnel à l’issue de la projection de ses deux derniers longs-métrages, "Farming Revolution" (2024) et "The Golden Thread" (2022), tous deux primés dans de prestigieuses manifestations internationales.



Autre moment fort de cette édition : la projection de la version récemment restaurée du second long-métrage de la réalisatrice libanaise Heiny Srour, "Leila et les loups" (1984), présenté par Touda Bouanani, co-éditrice des écrits de cette pionnière des cinémas arabes.



La sélection officielle de cette 16e édition, première manifestation cinématographique marocaine exclusivement consacrée au documentaire de création, comprend 19 films issus de 20 pays de production. Cette année, elle met particulièrement en lumière des auteurs émergents africains et/ou arabes, ainsi que des réalisatrices européennes et québécoises dont les œuvres abordent, avec pudeur et acuité, les liens sociaux et familiaux, notamment la parentalité.



Comme à l’accoutumée, la compétition internationale du FIDADOC est composée de longs-métrages inédits au Maroc, départagés par un jury composé de la cinéaste française Sylvie Ballyot, du photographe marocain Mehdy Mariouch et du journaliste sénégalais Aboubacar Demba Cissokho.



La programmation comprend également quatre courts-métrages réalisés dans le cadre de deux ateliers de création documentaire conduits dans des territoires ruraux, en Tunisie "Regards croisés à Semmama" et au Liban "Cinéma et biodiversité dans la plaine de la Bekâa".



Ces films seront projetés au cinéma Sahara ainsi que dans le cadre du programme itinérant de projections Triq Cinima, qui fera pour la dixième fois étape à la centrale pénitentiaire d’Aït Melloul, avec comme ambition d'emmener "Le Cinéma partout, le Cinéma pour tous", poursuit la même source.



Par ailleurs, le FIDADOC demeure un rendez-vous incontournable pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent écrire, réaliser, produire ou diffuser des films documentaires au Maroc, à travers une "Ruche documentaire", dont la 13e édition accueillera une centaine d’apprentis cinéastes, étudiants et porteurs de projets, dans un espace d’échanges, de rencontres et de transmission qui, depuis 2012, contribue à l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes issus du Maroc, des pays voisins et de leur diaspora.