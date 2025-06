Les stars de Los Angeles dénoncent la politique anti-immigration de Donald Trump

Los Angeles, cœur de l'industrie cinématographique américaine, abrite de nombreuses stars. Traditionnellement démocrates, ces riches et célèbres dénoncent la politique anti-immigration de Donald Trump et l'envoi de troupes décidé par le président républicain.



De nombreuses célébrités ont dénoncé le décalage entre les affirmations de Donald Trump déclarant que sa politique vise des criminels dangereux et les opérations semblant cibler des travailleurs journaliers et des ouvriers d'usine.



"Quand on nous dit que ICE (Immigration and Customs Enforcement) existe pour maintenir la sécurité de notre pays et se débarrasser des criminels violents -- très bien", a écrit Kim Kardashian, native de Los Angeles et star de la télé-réalité, sur les réseaux sociaux.

"Mais quand on voit des innocents, des travailleurs arrachés à leurs familles de manière inhumaine, nous devons nous exprimer", estime l'influenceuse milliardaire quadragénaire.



La fondatrice de la marque de sous-vêtements Skims d'ajouter: "Ayant grandi à Los Angeles, j'ai vu à quel point les immigrés sont profondément enracinés dans le tissu de cette ville. Ils sont nos voisins, amis, camarades de classe, collègues et famille".

"Peu importe où vous vous situez politiquement, il est évident que nous prospérons grâce aux contributions des immigrés."



La rappeuse Doechii, dans son discours d'acceptation du prix de la meilleure artiste hip-hop féminine lors des BET Awards dimanche, a elle dénoncé des "attaques impitoyables qui créent la peur et le chaos dans nos quartiers au nom de la loi et de l'ordre. Trump utilise les forces armées pour arrêter une protestation".

L'interprète du tube "Anxiety" plaide pour que "tout le monde vive dans l'espoir et non la peur".



L'animateur de talk-show nocturne Jimmy Kimmel a livré un monologue cinglant de 12 minutes depuis son studio au cœur d’Hollywood, en ouvrant avec des images de touristes profitant des attractions à proximité et d'une première de film.



"Non seulement ce n'est pas une apocalypse, mais ils organisent en ce moment même une première pour un film Disney/Pixar appelé 'Elio', un film sur des extraterrestres -- ne le dites pas à Trump, il enverra aussi les Bérets Verts,", une des forces spéciales américaines, a plaisanté l'humoriste.



Selon lui, quelque chose ne va pas quand des innocents "sont enlevés, c'est le mot correct à employer, par des agents masqués, dissimulant leur identité, attrapant des gens dans les rues."



Le musicien et producteur Finneas O'Connell, lauréat de Grammy et d'Oscar, célèbre pour ses collaborations avec sa soeur Billie Eilish et son travail sur la bande originale du film "Barbie", a rapporté avoir été pris dans les heurts, dénonçant sur Instagram l'action de la police.



"Je me suis fait presque instantanément gazé lors d'une manifestation très pacifique dans le centre-ville, ils incitent à cela", a écrit le natif de Los Angeles.

La star de la série à succès "Desperate Housewives", Eva Longoria, a jugé que les descentes visant les clandestins étaient "contraires aux valeurs américaines".



"C'est tellement inhumain, difficile à regarder, c'est dur, dur à observer de loin, je ne peux pas imaginer ce que c'est que d'être à Los Angeles en ce moment," a-t-elle écrit, là encore sur Instagram.



Ces manifestations sont la conséquence "du manque de procédure régulière pour les immigrés respectueux des lois et payant leurs impôts, qui font partie de notre société depuis très longtemps", a-t-elle ajouté, alors que de nombreux migrants restent de très longues années dans la clandestinité.