Le 1er Sommet africain sur l'hydrogène vert entame ses travaux au Cap

Débloquer des opportunités d'investissement dans un secteur à forte croissance

Le premier Sommet africain sur l’hydrogène vert a entamé ses travaux, jeudi au Cap (1470 km de Pretoria), avec pour objectif de mettre en valeur le potentiel de l'Afrique en matière de production d'hydrogène vert et les opportunités d'investissement et de partenariats stratégiques dans ce domaine.Initié sous le thème «Libérer le potentiel de l'hydrogène vert de l'Afrique pour une croissance durable», ce sommet innovant réunit des ministres africains de l'Energie, des décideurs politiques, des investisseurs, des institutions de recherche et des experts en énergie pour façonner le secteur émergent de l'hydrogène vert sur le continent.Il vise à débloquer des opportunités d'investissement dans un secteur à forte croissance et à former des partenariats stratégiques pour une industrialisation verte et durable dans le continent. Il s’agit en fait de promouvoir le potentiel de l'hydrogène vert en Afrique grâce au leadership gouvernemental.Grâce à ses immenses ressources en énergies renouvelables et à son vaste territoire, l'Afrique a la possibilité de devenir un pionnier dans cette industrie florissante de l'hydrogène vert, en créant des emplois zéro émission, un approvisionnement énergétique national et des recettes d'exportation propices à un avenir décarboné, soulignent des experts.Ils estiment, à cet égard, qu’une collaboration radicale entre les gouvernements, le secteur privé et la société civile s’avère donc nécessaire, afin de définir des cadres politiques et d'investissement adaptés, rapporte la MAP.Les principales voies de transition énergétique identifient l’hydrogène vert comme la solution la plus crédible disponible aujourd’hui pour décarboner les secteurs de l’industrie lourde et des transports.C’est dans cette perspective que six grands pays africains, à savoir le Maroc, l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Mauritanie et la Namibie ont formé l'Alliance africaine pour l'hydrogène vert, afin d'intensifier la collaboration et de dynamiser le développement de projets d'hydrogène vert sur le continent africain. Ils ont récemment été rejoints par cinq autres pays qui ambitionnent de devenir des leaders de l'hydrogène vert dans la région : l'Angola, Djibouti, l'Éthiopie, l'Algérie et le Nigéria.Les conférenciers plancheront deux jours durant sur les approches du marché, les opportunités d’investissement, le déploiement des technologies et la position de l’Afrique dans la chaîne de valeur mondiale de l’hydrogène vert.Au programme de ce rassemblement figurent, notamment, le lancement du rapport sur l'hydrogène vert en Afrique et des panels de haut niveau sur plusieurs thématiques : «Libérer le potentiel de l'hydrogène vert en Afrique : de la vision à l'action évolutive et inclusive», «Accroître la production, garantir l'équité et mener la transition énergétique mondiale», «La stratégie africaine pour l'hydrogène vert» et «Schémas directeurs des énergies renouvelables en Afrique».Des tables rondes seront également organisées sur «Les investissements de l’Union européenne dans les chaînes de valeur de l'hydrogène vert en Afrique», «La planification énergétique dans le contexte de l'hydrogène vert», «La stratégie relative aux minéraux critiques» et «La propriété intellectuelle des technologies de l'hydrogène développées localement pour la croissance du continent».