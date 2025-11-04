Conseil supérieur de l'Université arabe Naif des sciences de sécurité : Reconduction d’Abdellatif Hammouchi comme membre

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a participé, du 02 au 04 novembre, aux travaux de la 51ème session de la réunion annuelle du Conseil supérieur de l'Université arabe Naif des sciences de sécurité.



M. Hammouchi a assisté également à la cérémonie officielle de sortie de la 43ème promotion du cycle de l'enseignement supérieur de cette Université, considérée comme le bras scientifique et d’enseignement du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.



Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire a pris part à ces activités scientifiques et académiques en sa qualité de membre du Conseil supérieur de l'Université arabe Naif des sciences de sécurité, haute instance décisionnelle de cette institution universitaire arabe, qui est chargée de définir la politique générale de l’Université, de superviser ses affaires scientifiques, administratives et financières, et de prendre les décisions à même de réaliser de façon optimale ses objectifs dans les domaines de la formation policière et des sciences sécuritaires et techniques.



A cette occasion, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire a été reconduit en tant que membre du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de sécurité, afin de poursuivre les efforts visant à développer la vision future de l’Université en matière de modernisation des cursus de formation policière académique.



Dans le même sillage, les membres du Conseil supérieur de l'Université arabe Naif des sciences de sécurité ont examiné lors de cette session, sous la présidence du ministre saoudien de l’Intérieur, SAR le Prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz, les mécanismes de mise en œuvre du plan stratégique 2025-2029, basé sur la diversification des programmes d’enseignement et des activités de recherche universitaires, outre le développement de la formation académique policière.



La session a également été l'occasion de passer en revue une série de réalisations accomplies par l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité dans le cadre de son plan stratégique actuel, notamment l'obtention d'une accréditation internationale pour ses programmes de formation, délivrée par l'ACCET (Accrediting Council for Continuing Education and Training) des Etats-Unis, valable jusqu’à 2030.



L’Université a également décroché l’accréditation complète de trois de ses programmes académiques auprès du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en France. De même, son programme consacré aux crimes économiques a été reconnu par plusieurs institutions de recherche étrangères, tandis que le programme de master en cybercriminalité a été intégré au cadre national saoudien de cybersécurité.



Parallèlement à ces activités, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire a pris part à la cérémonie annuelle de remise des diplômes de la 43ème promotion des étudiants ayant réussi leurs études supérieures à l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, dans les différentes disciplines policières, juridiques et techniques.



Cette promotion compte cette année 374 étudiantes et étudiants représentant 11 pays arabes. La cérémonie a été présidée par SAR le Prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz, ministre de l’Intérieur du Royaume d’Arabie saoudite et président du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité.