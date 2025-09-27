Ce congrès sera présidé par El Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique, et aura lieu le samedi 27 septembre 2025 à partir de 16 heures à la salle des fêtes Tazerzite, route Touzikou-Sidi Bibi.
Congrès provincial USFP/Chtouka Aït Baha
Libé
Samedi 27 Septembre 2025
Le 3ème Congrès provincial USFP/Chtouka-Aït Baha sera placé sous le thème : «Une lutte assidue pour une justice spatiale et un développement global dans la province ».
