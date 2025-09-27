Le 3ème Congrès provincial USFP/Chtouka-Aït Baha sera placé sous le thème : «Une lutte assidue pour une justice spatiale et un développement global dans la province ».



Ce congrès sera présidé par El Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique, et aura lieu le samedi 27 septembre 2025 à partir de 16 heures à la salle des fêtes Tazerzite, route Touzikou-Sidi Bibi.