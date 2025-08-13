Commémoration du 72ème anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple

La commémoration du 72ème anni versaire de la Révolution du Roi et du Peuple constitue l'occasion de se re mémorer les véritables valeurs de patrio tisme, de résistance et de sacrifice, considérées comme une source de fierté, de force et de cohésion pour la construction d'un Maroc moderne.



Le peuple marocain et les membres de la résistance nationale et de l’armée de libé ration commémorent, dans une ambiance de mobilisation nationale constante, cette glorieuse épopée, qui reflète l’une des images marquantes du peuple dans son combat pour son indépendance et son unité territoriale et donne un bel exemple de la solidité des liens existant entre l'ensemble des composantes du peuple marocain, sous la conduite du glorieux Trône Alaouite.



En célébrant ce 72ème anniversaire, qui coïncide avec les célébrations du 62ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Moham med VI, la famille de la résistance et de l'ar mée de libération entend inculquer aux jeunes générations les valeurs et les ensei gnements de cette grandiose épopée, s'ins pirant dans cette démarche des Hautes Orientations Royales appelant à tirer les en seignements de la lutte nationale.



Il s'agit d'une noble mission et d’une responsabilité qui incombe à tous les Marocains, comme Sa Majesté le Roi Mohammed VI l'a souligné à maintes reprises, notamment dans Son discours à la Nation le 29 juillet 2023, à l'occasion de la Fête du Trône.



Dans ce discours, le Souverain a souli gné que "nous avons plus que jamais besoin de faire preuve du sérieux tel que tous les Marocains le conçoivent : D'abord, par un attachement sans faille aux valeurs reli gieuses et patriotiques et à notre devise éternelle : Dieu-la Patrie-le Roi.



En deuxième lieu, par l'attachement indéfectible à l'unité nationale de notre pays et à son intégrité ter ritoriale. Ensuite, par la sauvegarde des liens sociaux et familiaux d’où émergera, in-fine, une société plus solidaire et plus soudée.



Enfin, par la poursuite résolue de la quête du développement qui permettra d’attein dre le progrès économique souhaité et de renforcer la justice sociale et spatiale''. La Famille de la résistance réaffirme, à ce propos, sa mobilisation permanente et continue derrière Sa Majesté le Roi dans la défense, sans concession, de l'intégrité ter ritoriale du Royaume.